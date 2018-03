Köllő Babett Dancsóról: „Szeretnek minket együtt”

Köllő Babett és Dancsó Péter kapcsolata akkor kezdődött, amikor a Feleségek luxuskivitelben adásait követően Dancsó elkezdte kifigurázni a sorozatot. A legtöbb kritika Babettet érte a videókban, a luxusfeleség pedig válaszolt a vloggernek, ami elindította a lavinát. Sokan azt hiszik, a két celeb randizik egymással.

„A rajongók sokszor kérdezik, hogy mi tényleg összejöttünk-e. Már azt is hallottam, hogy eljegyzett a Peti. Érdekes, szeretnek minket együtt, már régóta kapunk leveleket, hogy csináljunk egy közös videót. Ez most megtörtént, és úgy látszik, bejött, hiszen rengeteg megtekintése van, pedig még csak egy napja posztoltuk” – mesélte az NLCafe.hu-nak Köllő Babett.

A luxusfeleség azt is elárulta, hogy a forgatás sok nevetéssel telt, és egyébként teljesen természetesek a reakciói, nem előre megbeszélt poénokat sütöttek el, csupánmondataira válaszolt.

Jól szórakoztunk, végig röhögtünk. Sok részt még ki is kellett vágni, Peti elképesztően őrült, de csakis jó értelemben. Szürreális volt az egész forgatás, de nagyon pozitív élmény is egyben. Mindenkinek nagyon tetszik, ezt a lájkok száma is mutatta. Nem terveztünk egyelőre folytatást, de ki tudja, mit hoz a jövő