Egy kis ízelítő az új magyar sorozatból, érkezik A tanár

A mi kis falunk és a Válótársak után most itt az új, saját gyártású RTL Klub-sorozat, A tanár, amelynek az első része nagyszombaton kerül adásba. Az iskolai közösség hétköznapjait bemutató komédia olykor drámai eszközökkel dolgozza fel a társadalmi és közéleti kérdéseket. Nagy Ervin, a sorozat címadóját alakítja, egy fizika-kémia- és tornatanárt, aki sajátos eszközökkel tanítja a diákjait. A nyolc rész mindegyike egy-egy tanítvány sorsát dolgozza fel.

„Szeretném, ha ennek nagy sikere lenne, azért is, mert a gyerekek vagy már inkább kamaszok azok, akik ezt remélhetőleg nézni fogják, és szeretném, ha olyan tanárt akarnának, amilyet én játszom ebben a sorozatban” – mondta Nagy Ervin, aki A tanár fogatása kedvéért látványos jeleneteket is bevállalt. Az egyik ilyen során meg is sérült. Azt nem tudjuk, hogy éppen erről van-e szó, amikor egy ablakon kiveti magát a trambulinra, mindenesetre, trambulin ide vagy oda, nem csinálnánk utána.

A sorozatban főszereplő még Anger Zsolt, aki az iskola igazgatóját és Ubrankovics Júlia, aki a magyartanárt alakítja. Mellettük Elek Ferenc, Simon Kornél és Ötvös András is központi szerephez jut. A különálló részek olyan közéleti, társadalmi kérdéseket feszegetnek, mint például az örökbefogadás, identitáskeresés vagy például a tinédzserek rivalizálása.

Nézd meg A tanár első ízelítőjét Nagy Ervinnel és a többiekkel: