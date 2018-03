Árpa Attila: ,,Kihalóban van az igazi férfiasság”

Korunk modernista világában egyre inkább keveredni látszanak a hagyományos férfi-női szerepek, és a divatvilág is idomul – vagy éppen katalizátorként járul hozzá – ezekhez a társadalmi elvárásokhoz, legyen szó akár női, akár férfi ruházatról. Így néha születnek meghökkentő darabok, amelyekkel már akkor sem tud mit kezdeni az átlagember, amikor a kifutón látja őket. Megtudtuk, mit gondol erről Árpa Attila.

,,Ha egy férfinek gondolkodnia kell azon, hogy mit vegyen fel, hogy stílusos legyen, az már régen rossz. Én a klasszikus úriember vonalat igyekszem képviselni, de sajnos azt vettem észre, hogy egyre kevesebben vagyunk, kihalóban van az igazi férfiasság. Ma nem látok már mást, csak metroszexuális kisfiúkat, és ez nem jó irány, ezzel nem lehet egy nőt elbűvölni” – fűzte hozzá Árpa Attila, aki egyébként egy ideje már nem szingli, a kisugárzásával hódított meg barátnőjét.

A témával kapcsolatban Sasvári Sándor is nyilatkozott, aki lovasbalesete után öt héttel már újra színpadon állt, és azóta is folyamatosan turnézik. Nem sok szabadideje van, de ennek az üzletnek a megnyitóján ő is ott akart lenni.

Számomra nagyon fontos a megjelenés, hiszen színészként folyamatosan kamerák előtt állok, nem tehetem meg, hogy mindig az első kezembe kerülő pólót és farmert húzzam fel. Ahogyan a lóra sem ülök fel nem odaillő öltözetben, így a hétköznapokban is keresem az elegáns és egyúttal sportos darabokat, amelyekkel kihangsúlyozhatom a személyiségemet

– mondta Sasvári Sándor, akinek az incidens nem vette el a kedvét a lovaglástól, azóta is minden előadáson elénekli a lovakhoz fűződő, különleges kapcsolatról szóló dalát.

Az erősebbik nem jelmondataként is felfogható Be a real men! vagyis Légy igazi férfi! szlogennel könnyen tud azonosulni a hétköznapokban a márka többi képviselője, Stohl András és Szabó Kimmel Tamás színészek, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője és Szalay Balázs terep-raliversenyző is.