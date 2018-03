Nagy eredményt ért el Liptai Claudia lánya, Panka

Liptai Claudia nagyon büszke a kislányára, aki azonkívül, hogy csodaszép kislány, nagyon sikeres is. Aerobikozik, amelyben többszörös bajnok. Panka nemzetközi versenyeken is indul, ott is a legjobbak között van mind egyénileg, mind csapatban. Liptai Claudia ezúttal Franciaországig kísérte kislányát…

Panka nagy sikereket ért el ismét, amiről édesanyja egy másik posztban büszkélkedett követőinek.

„Két aranyérem. Csodálatos. Köszönöm Panka. Köszönöm lányok” – írta a fotóhoz a műsorvezető. A rajongók egytől egyig gratuláltak Panka eredményeihez, többen hozzátették, hogy tudják, mennyi munka van az ilyen teljesítmény mögött.

Ezúton gratulálunk mi is Pankának!