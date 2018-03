Ledger, Fisher, Latinovits, Monroe – te melyik elhunyt színészt hoznád vissza még egy szerepre?

Látott már a világ a színpadra hologramként visszatérő halott zenészeket, és digitálisan feltámasztott színészt is, aki a halála után 22 évvel kapott szerepet egy filmben, de minden ilyen kísérlet visszhangja azt mutatja, hogy az effajta trükközés nem nyújt semmiféle katarzist, csak az illető hiányát erősíti. Az viszont nem bűn, ha ártatlanul elfantáziálunk arról, milyen jó is lenne, ha valami csoda folytán tényleg visszatérne egy utolsó szerepre a mosolya mögött sok titkot rejtegető Robin Williams, a Piton professzor szerepében végképp felejthetetlenné vált Alan Rickman, az édesanyjával együtt távozó Carrie Fisher, vagy mondjuk a lelkét is kijátszó Pap Vera. Ha csak egyet választhatnál közülük, te kit látnál viszont a legszívesebben?