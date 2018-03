Nézd meg Gesztesi 18 éves fiát, Márkót!

Mint megírtuk, Gesztesi Károly 18 éves fia, pár hete Márkó magántanuló lett, sőt, nemrég beköltözött az édesapjához. „Iskolát váltottunk az öcsémmel, egy magániskolát választottunk, igazából otthon tanulhatunk, mellette járunk nyelvtanfolyamra és előkészítőkre” – mondta Gesztesi Károly fia, Márkó az Esti Frizbiben, aki egyébként úgy fogalmazott, hogy kidobta a rendszer. Gesztesi Károly gyerekeit, Panka és Máté kivételével ritkán látjuk, de a színész pár hete elárulta, hogy mind az ötül nevét magára tetováltatta.

A 18 éves nagy fia, Márkó nagyon sokat változott, íme egy kép, ami bizonyítja ezt.

A színész a műsorban leginkább gyermekeivel való kapcsolatáról beszélt – azt is elárulta, hogy rengeteg közös programjuk van a fiaival, még a konditerembe is együtt járnak. Gesztesi Károly egyébként nemsokára visszatér a képernyőre, és úgy tűnik, az élete is kezd rendeződni a kisebb lejtmenet után. Bár az Esti Frizbiben csak Márkó szerepelt, Balázs is az apjával lakik, és legalább annyira hasonlítanak egymásra.

Az interjú az ATV-n látható vasárnap, az Esti Frizbiben.