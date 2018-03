Fordulat: Magdi anyus visszatér a Barátok köztbe

A Fodor Zsóka által megformált karakter, Magdi anyus 2009-ben meghalt, miután takarítás közben legurult a lépcsőn. Ám ez nem jelenti azt, hogy a forgatókönyvírók fantáziája nem szárnyalhat, számos külföldi és magyar sorozatbeli példa van arra, hogyan lehet feltámasztani egy elhunyt szereplőt. A Blikk úgy tudja, hogy az idén 20 éves Barátok közt készítői több megoldásban is gondolkodnak. Fodor Zsókával már tárgyalnak a részletekről, de egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

„Lehet például szellem, ahogyan korábban Magdi anyus visszatért, de akár Vili bácsi hallucinációja, régi emlékeként is feltűnhet. Kaphat egy új karaktert is, mint egy Magdi anyusra nagyon hasonlító rokon, testvér” – árulta el a lap informátora, aki azt is hozzátette, hogy a 20. évfordulóra több régi, a sorozatban évek óta nem szereplő sztár is feltűnhet a Barátok köztben. Ezt pedig a sorozat kreatív producere is megerősítette. „Idén régi, közönségkedvenc szereplőket tervezünk visszahozni a sorozatba. A 20. jubileumi évünkben folyamatosan lehet számítani meglepetésekre: idén bármi megtörténhet, és meg is történik majd – mondta Szerencsés Gabriella, a Barátok közt kreatív producere. – Neveket nem mondhatunk, mert még zajlanak a tárgyalások. Ha Fodor Zsóka visszatérne, arra számtalan módon sor kerülhetne, természetesen nem lőjük le, milyen ötleteink vannak az egyes karakterekre vonatkozóan” – tette hozzá.