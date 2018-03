Extrém esküvői ruhája lesz a magyar modellnek, Sydney van den Boschnak

Sydney van den Bosch-t a Magyarország Szépe verseny győzteseként ismerte meg az ország. Azóta modellkedik, és saját vlogot is vezet, mondhatni, a divat nagykövete. A modell két éve alkot egy párt a futballista Egerszegi Tamással, aki tavaly nyáron el is jegyezte. Az esküvőre már majdnem minden készen áll, elképesztő helyszínen kelnek egybe.

Már a közös fotózás is megtörtént, Sydney van den Bosch-t több összeállításban is láthattuk, de most még egyet mutatott. A legjobb barátnője, Kárpáti Rebeka segít neki a választásban.

Nem csak az esküvői szettjét mutatta meg követőinak, hanem a menyecskeruháját is.

Utóbbira mondhatjuk, hogy nem mindennapi, de ami eltér a megszokottól, az mindig jó, és ezzel a modell rajongói is egyetértenek.