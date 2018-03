Dancs Annamari új életet kezdett Kiskeró nélkül

Kerényi Miklós Máté, vagy ahogy emlegetik, Kiskeró a felesége feje fölött döntött a válásról, erről korábban beszélt. Viszont azt többször, több interjúban is külön hangsúlyozta, hogy ez csak a házassága kudarca, ettől még jó apja szeretne lenni a gyerekének, és továbbra is mindenben támogatja Dancs Annamarit.

„Nem hagytam el a családomat. Mint nőt elhagytam Annamarit, de mint embert és anyát nem. Ahogyan a fiamat sem fogom soha.”

A BEST magazinból kiderült, hogy a színésznő nem akarta elindítani a válópert, mert szerinte ez annak a dolga, aki kilépett a házasságból, de most már mindketten szeretnék a lehető leggyorsabban és legbékésebben lezárni a kapcsolatukat. Legfőképpen a fia, Ádám érdekében.

Ahogy mondta, a gyereke adott neki erőt, amikor egyedül maradt, most viszont már sikerült új életet kezdenie. Ebben nagy segítség a családja mellett az anyósa is, aki mindenben támogatja, és a kollégák megértése is. A Marica grófnőben például Annamari és Kiskeró partnerek voltak, most azonban a napi szereposztásokat igyekeznek úgy alakítani, hogy Kerényi az új partnerével, Kardffy Aishával, míg Annamari Laki Péterrel álljon színpadra.

Részletek a Bestban.