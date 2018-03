Oszter Sándort nem érdekli, hogy tisztázták

Mint mi is megírtuk nagy fordulat következett be Oszter Sándor vesztegetési perében. A negyedrendű vádlott ugyanis az eddigi összes vallomását visszavonta, többek között azokat is, amelyekben Oszter Sándort vádolta befolyással való üzérkedéssel.

K. Sándor új vallomásában elmondta, hogy Oszterrel kizárólag a közös filmjük kapcsán tárgyalt, illetve minden pénz, amit a színésznek adott, csupán a forgatásért járó fizetése volt.

“Oszter művész úrral csak a film kapcsán kerültem kapcsolatba (…) ha még nem késő, elnézést kérek tőle korábbi vádjaimért” – vallotta a bíróság előtt a negyedrendű vádlott. A vallomásban továbbá azt is elmondta, hogy minden pénz, ami Oszterhez került tőle, mind­össze szívből jövő ajándék volt az elsőrendű vádlott részéről. A befolyással üzérkedésre tett kijelentéseit tehát visszavonta.

Oszter Sándort nem igazán érdekli a fordulat, mint mondta, másfél éve nem tudja, hogy mit keres itt. “2-3 hetet forgattam le, de én ezért nem kaptam pénzt, arról számla lenne. Könyvet kellene írni vagy filmet forgatni ebből az egészből. Egyébként nem érdekel az új vallomás, tartom magam ahhoz, amit eddig mondtam. Másfél éve fogalmam sincs, hogy mit keresek itt, én csupán egy filmben szerepeltem és kész” – mondta a Blikknek Oszter Sándor.

Az, hogy Oszter ügyére a fejlemények milyen hatást gyakorolnak, a következő, szerdai tárgyaláson derül ki.