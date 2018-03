Megvan, miért plasztikáztat Tilla

Till Attila hatalmas változáson ment keresztül: kigyúrta magát és az arca is megváltozott. A műsorvezető sokat jár edzőterembe, figyel az egészséges táplálkozásra és szeme alatti táskák is eltűntek. Tilla korábban már elárulta, hogy plasztikáztatott, most pedig arra is választ kaptunk, hogy miért szánta el magát erre a lépésre. „Untam már, hogy a táskáim miatt mindig fáradtnak tűnt az arcom, attól függetlenül, hogy éjszakáztam-e, vagy sem” – mondta a Story magazinnak Tilla.

„Mindenki azt hitte, mindig másnapos vagyok, vagy túl sok cigarettát szívtam. Valamikor, fiatalkoromban még simán igaz is lehetett volna, de már évek óta nem iszom alkoholt. Az igaz, hogy visszaszoktam a cigire, de csak esténként gyújtok rá” – mondta a műsorvezető, aki három hónapja határozta el, hogy változtat a külsején. Időről-időre, három-öt havonta úgynevezett hialuronsavat töltenek a ráncokba, így fokozatosan egy szintre hozza őket az arc többi részével.

Nem akarok táskás szemű hatvanévesnek kinézni, ha kinézhetek harmincötnek is

– tette hozzá Tilla.