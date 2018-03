Magas szinten verekedett Berki nője, Mazsi

Berki Krisztián és Katona Renáta szerelméről már az egész ország tud. Eleinte nem akarták nagydobra verni a kapcsolatukat, végül mégis így alakult, szinte naponta jelennek meg róluk újabb és újabb cikkek. Mazsi Instagramja privátról nyílttá vált, már neki is vannak rajongói, így meg tud osztani magáról olyan dolgokat, amiket Berki Krisztián még nem mondott el róla, és ezt nagyon szeretik a követői.

„Mint karate Európa-bajnok, nagyon kedvelem a küzdősportokat” – írja a közösségi oldalán Katona Renáta. Szinte biztos, hogy ezt még nem tudtuk róla, de a nagy információáradatban már-már mi is elveszünk. Nos, most már az is kiderült, hogy profin verekedett egykor, de még most is hódol szenvedélyének, bár most már csak hobbiszinten.