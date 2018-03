Két mentor távozik a magyar X-Faktorból

Arra senki nem számítottak a nézők, hogy idén is lesz mentorcsere az X-Faktorban. Tavaly Radics Gigi váltotta Tóth Gabit, és legalább annyian örültek ennek, mint ahányan nem. Az viszont biztos, hogy a mentorszékben jól kell viselni a kritikát, és jó néhány hónapra a saját karrier elé kell helyezni az RTL Klub műsorát.

Radics Gigi távozását már rebesgették, most a Story magazin információi szerint biztosan távozik az X-Faktorból. „Gigi nagyon szerette az X-Faktort, de külföldi karrierre vágyik. Amerikában most van erre lehetősége. Sajnos a tengerentúli munka nem egyeztethető össze a műsorral, ezért a csatorna vezetésével közösen úgy döntöttek, egy időre kiszáll a műsorból.”

A másik távozó ByeAlex, de nála sokkal összetettebb a képlet, hogy miért is döntött végül a távozás mellett. A magazin úgy tudja, már gőzerővel keresik az utódokat és mentorként már 3 férfi és 3 nő is szóba került. Vajon ezúttal az is lehet, hogy két női mentor érkezik? Te mit gondolsz?