Összeomlott a sztár oldala a legújabb dalától

Összeomlott Zayn Malik weboldala a rajongók rohamától, miután ingyenesen letölthetővé tette legújabb dalát. A One Direction egykori tagja a Twitteren azt írta: azután döntött úgy, hogy ingyen letölthetővé teszi a Don’t Matter című számot, hogy valaki kiszivárogtatta azt.

A Twitteren kisebbfajta pánikot okozott, hogy a rajongók nem érhették el azonnal kedvencük új dalát. Az egyik megrögzött rajongó azt írta: „Nem működik a link, azt hiszem, sírni fogok!” Az oldal persze a kezdeti roham után hamarosan helyreállt, és most már bárki számára elérhető.

Ha te is szeretnéd hallani a számot, kattints IDE!

This was not a song I intended to put out, but due to unprofessionalism has been leaked by someone and my fans mean more to me than a stupid leak, so here it is free for you to enjoy, before my music drops https://t.co/M7NZnlGBw7 🙂 love z pic.twitter.com/ggYMqaKlC9