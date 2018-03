Xantus Barbara őszintén vallott a magánéletéről

Xantus Barbara 2014-ben vált el a férjétől, Szurdi Miklóstól, akivel azóta is jó kapcsolatot ápol. Azt mondja, bár itt a tavasz, ő jelenleg még nem érzi a szerelem illatát, de ha egyszer megérkezik, akkor biztos nagy örömmel fogadja majd.

“Nem érzek ürességet a szerelem hiánya miatt. Rengeteg ember, a gyermekeim és a barátaim vesznek körül, ez boldoggá tesz. Panna lányom már kész nő, tudja, hogy mindig mindenben számíthat az édesanyjára, még akkor is, ha ő már a saját életét éli, tőlünk külön. A tizennégy éves fiam, Balázs azonban még velem él, és ő is nagyon tehetséges! Már csak néhány év, és remélem, megtalálja a hivatását. A suli mellett állandóan zenél, nagyon muzikális, most épp a gitározásba szeretett bele. Óriási élmény lenne számomra, ha egyszer majd együtt szerepelnénk a színpadon akár egy zenés darabban” – mesélt álmairól Xantus Barbara a Blikknek.