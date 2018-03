Nick Árpád 93 ezer forintból él

Nick Árpád egy időre eltűnt a köztudatból, de most visszatért. Az egykor a világ legerősebb emberének kikiáltott férfi most egy nyugdíjasotthonban él, a siker és a csillogás után nagy fordulatot vett az élete, tönkrement anyagilag. Nick Árpád Hajdú Péter Esti Frizbijében mesélt könnyek között a múltjáról és jelenéről.

„Közhelyes, de nekem mindig az járt a fejemben, hogy menni kell előre, győzni kell, és ezért minden eszközt és lehetőséget megragadtam. Ha egész nap kellett edzeni, akkor így tettem” – kezdte a sportoló.

Nagyon önző az ember, én is, 20 év után eljöttem a páromtól. Akikkel voltam, partnerek, azoknak köszönöm, hogy itt vagyok. Én voltam a hűtlen, az, aki nem tudta értékelni, amije van. Nyugdíjasházba kerültem, mert nem volt saját lakásom… Sok pénzt kerestem, nagyon sokat, de fel is éltem. Mondták nekem, hogy én vagyok a tücsök, és nem a hangya. Nagyon szerettem élni. Megvehettem egy új cipőt, amit most nem tehetek meg, csak úgy, ha gyűjtök rá. Nem élek rossz körülmények között, van partnerem, a nyugdíjamból élek, 93 ezer forintból, de nem panaszkodom, valaki sokkal kevesebből él