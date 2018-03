Mazsi férje tőle tudta meg, hogy Berkire cserélték

Berki Krisztián és Katona Renáta már esküvőre készülnek – a pár csupán január 26. óta van együtt, mégis annyira elsöprő a szerelem, hogy máris házasodnának. Berki már elmondta, hogy még soha nem érzett így, még kislánya édesanyja, Pamela iránt sem. Sok gyűlölködő üzenetet kapnak, sokan nem nézik jó szemmel a kapcsolatukat, de Mazsi pár napja ezeknek az embereknek is válaszolt. Tegnap Hajdú Péter vendégei voltak az Esti Frizbiben, ahol új információt is elárultak.

„Én nem vagyok ilyen típusú nő – én azt gondoltam, a Krisztián bejön a sütiért, és majd valahogy alakul, de annyira egy húron pendültünk, hogy azt tudtam mondani, soha nem éreztem még ilyet. Egy férfival sem tudtam így beszélgetni, a találkozásunk napján egyből átértékeltem az életemet” – mondta a műsorban Katona Renáta.

Minden elmondtam a férjemnek, azt is, hogy szerelmes vagyok, és még soha nem éreztem ilyet. Elmondtam neki tisztességesen, hogy az esküvőnk napján sem éreztem így iránta, és ezt nem bántásból mondom, hanem mert így érzek, és szeretném, ha elfogadná. Az ember az érzéseit nem tudja irányítani, és nem is kell megpróbálni. Minden embernek megvan a joga ahhoz, hogy úgy élje az életét, ahogy szeretné, és ha én Krisztiánnal vagyok boldog, és úgy érzem, hogy vele teljesedhetek ki, akkor megvan a jogom, hogy vele éljem le az életem. Mielőtt megmondtam neki, kapott információkat és képeket, hogy esetleg ez lehetséges, fel volt készülve rá. Rosszul érintette, de elfogadta. Közösen megegyeztünk, beadtuk a válópert, ha minden igaz, március végén, április elején kimondja a bíróság a válást. Ha sok probléma lett volna, ez nem ment volna ennyire könnyen. Sok boldogságot kívánt nekünk

– emlékezett vissza Mazsi, Berki Krisztián pedig azt is elárulta, hogy nem ismeri szerelme férjét, de nem okozna problémát, ha be kellene mutatkoznia neki. Továbbá azt is elmondta, hogy párja olyan dolgokat tett érte, amit még sosem tapasztalt ezelőtt.