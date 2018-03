Görög Zita rosszul viseli a terhességet

Görög Zita és Laczkó Zsolt augusztusban jelentették be, hogy együtt vannak, de azóta nem nagyon hallottunk róluk, kerülték a nyilvánosságot, kapcsolatukról pont annyit beszéltek, amennyit ilyenkor „kell”. A hónapokig tartó hallgatás után azonban bombaként robbant a hír, hogy Görög Zita terhes a párjától, sőt, azt is elmondta, hogy érzése szerint szilveszterkor fogant a baba, akit egyébként már terveztek. Most a közösségi oldalán osztotta meg tapasztalatait harmadik terhességét illetően.

„A reggeli rosszullétek alatt nem vigyorgok ám” – írja az egyik hashtagben Görög Zita, majd hozzátette, hogy játszanak vele a hormonok, és egész nap aludna, de azért boldog. A műsorvezetőn egyébként látszik, hogy nagyon jól éli meg ezt az időszakot, szerelmes, és alig várja, hogy harmadik gyermekét a kezében tartsa.