Fordulat Hosszú Katinkáék ügyében: szüneteltetik a válópert

Hosszú Katinka és Shane Tusup kapcsolata még tavaly novemberben romlott meg. Hiába kért Shane Tusup a nagy nyilvánosság előtt magyarul bocsánatot. Az úszónő már a válókeresetet is beadta, sőt a férje ellen vallott egy bírósági ügyben.

Most azonban váratlan fordulat történt, a pár jogi képviselőiken keresztül közös kérelmet nyújtott be a per szüneteltetésére. Azt nem tudni pontosan miért, akár még reményt is adhat a kibékülésükre, ám a Blikk által megkérdezett jogász szerint, nem az szokott lenni a szüneteltetések oka, hogy a pár még egy esélyt akar adni a házasság megmentésére. “Ha egy válóperben a felek közös kérelmet nyújtanak be az ügy szüneteltetésére, az azt jelenti, hogy hat hónap haladékot kérnek a bíróságtól. Ezalatt megpróbálhatnak egyez­ség­re jutni, vélhetően vagyonjogi kérdésekben” – magyarázta a lapnak dr. Kamarás Péter.