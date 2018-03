Kamu volt a valóságshow-sztár csodás fogyása

Csúnyán átverte az embereket a brit valóságshow-sztár és tévés személyiség, Scarlett Moffatt. Azt állította ugyanis, hogy saját fitneszprogramjának köszönhetően fogyott le több mint 19 kilót néhány hónap alatt – írja a Mirror.

When Scarlett Moffatt crashed from 11 to 8 stone, she "signed a contract which said she would remain at her new weight for a year." That's not fair - I don't know a single person who has maintained lowest calorie deficit weight for a fraction of that time:https://t.co/beGVXaDd9c