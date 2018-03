Csobot Adél: Sokszor voltam mélyponton

Csobot Adél és Istenes Bence pár napja jelentették be, hogy második gyereküket várják. Az énekesnő ragyog a boldogságtól, azonban ez nem volt mindig így. Mint mindenkinek, neki is nehezen indult a karrierje. Néhány évvel ezelőtt robbant be a köztudatba az X-Faktornak köszönhetően, ekkor hideget és meleget egyaránt kapott az emberektől.

Megosztó személy voltam, az emberek pedig nem bántak velem kesztyűs kézzel. Rengeteg negatív, bántó kritika ért, ami miatt sokszor voltam mélyponton. De utána úgy döntöttem, hogy nem hathatnak rám ezek a kommentek. Muszáj kizárnom őket, hiszen volt egy álmom, amit valóra akartam váltani

– árulta el a fiatal anyuka, aki megtanulta kezelni az ismertséget úgy, hogy közben sikerült megőriznie mindig mosolygós természetét is. „Természetesen nekem is vannak nehéz napjaim, de azt vallom, hogy próbáljunk meg pozitívan állni a dolgokhoz, és találjunk mindennap valamit, amiért hálásak lehetünk” – árulta el Csobot Adél, aki azt is elmondta, jól eső teherként éli meg, hogy ennyien kíváncsiak a mindennapjaikra.

Iszak Eszti a munkája miatt kezdett komolyabban foglalkozni a közösségi platformokkal. Ma már saját oldala mellett divatmárkája, az Isaan oldalait is ő kezeli. „Eredetileg nem tudatosan kezdtem el építeni a követőbázisomat, ez is a munkám része volt. Aztán hamar elkezdtem élvezni, és rájöttem: ez egy jó lehetőség arra, hogy szorosabban tarthassam a kapcsolatot a követőimmel. Általában a hétköznapjaimról, a mindennapjaimról posztolok, de ezt is csak egy bizonyos határig, a magánéletemet szeretem megtartani inkább magamnak. Ugyanakkor figyelek arra is, hogy milyen tartalmakat látnak szívesen a követőim, és visszajelzéseik alapján is alakítom az oldalaimat” – árulta el a modell-műsorvezető, aki igyekszik hasznos tanácsokkal is ellátni követőit, legyen szó utazásról, könyvekről vagy zenékről.

Csobot Adél, Iszak Eszti, valamint Lilu, Palvin Barbara és Csinger Andi mellett az Instyle Style Award további kategóriáinak jelöltjeire itt adhatja le a szavazatát a közönség március 14-ig.