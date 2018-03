10 évvel a bemutató után így néz ki az Alkonyat Bellája

Négy regényen és öt filmen keresztül figyelhettük Bella és Edward szenvedését a fene nagy szerelemtől. Az Alkonyat az a történet, amelyben a két főszereplő közül az egyik, egy 16 éves lány, akinek minden vágya, hogy vámpír legyen, társa pedig a százvalahány éves vámpír, aki 16 éves kamasz maradt.

Az Alkonyat forgatása alatt a Bellát alakító Kristen Stewart és a pasiját alakító Robert Pattinson az életben is összejöttek, ám a valóságban elmaradt a happy end. Stewart ugyanis összejött egy rendezővel, és a titkos viszonyról még fotók is készültek. Az egykori Bella jelenleg is csak 27 éves, viszonya a nős rendezővel nem folytatódott. 2016 óta a szupermodell Stella Maxwell a barátnője. Egy interjúban így válaszolt arra a kérdésre, hogy biszexuálisnak tartja-e magát.