Csobot Adélék harmadik gyereket is vállalnának

Mint arról korábban beszámoltunk, Csobot Adél a második gyermekével várandós. Az énekesnő és párja, Istenes Bence úgy tervezik, hogy Kölnből Münchenbe költöznek, ahol Bence édesanyja is sokat segít majd nekik. Adél azt is elárulta a Blikknek, nyitottan állnak ahhoz, hogy egy nap legyen egy harmadik babájuk is.

Bármi szóba jöhet, nem titok, hogy a szülők nagy része, aki már megtapasztalta, milyen egy kisfiúval élni, vágyik arra, hogy átélje, milyen egy kislányt is felnevelni. Meglátjuk, hogyan alakul az élet

– nyilatkozta a bulvárlapnak.