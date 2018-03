Megszólalt Alföldi Róbert a zalaegerszegi kitiltása kapcsán

Alföldi Róbert a színészet és a rendezés mellet előadásokat tart, ahol telt ház előtt beszél a munkájáról, tapasztalatairól és sokszor a politikáról is. Alföldi nyíltan vállalja, melyik oldalon áll, elmondása szerint ebből sok problémája volt az évek során. Nyílt leveléből kiderült, hogy most is hasonló helyzet áll fenn.

A posztból kiderült, hogy ő szerette volna megtartani az előadást, de bizonyos szervek ezt nem engedték neki. Azt is leírja, hogy a zalaegerszegi lakosok mégis megszervezték volna, ráadásul önköltségen, de végül nem találtak olyan helyet, ahol megtartanák. Alföldi Róbert azt is leírja, hogy ő nem szokott magyarázkodni, de az elmúlt napok történései után úgy érezte, meg kell osztania gondolatait azokkal, akik szeretik őt.