Veszélyes kalandba keveredett Endrei Judit

Endrei Judit élete az utazás, lassan 65 éves, de nem mondott le a veszélyes kalandokról. Gyerekkorától kezdve járja az utakat, már az édesapja is nagy utazó volt. Nem csoda, hogy a szenvedélyévé vált. „Ez a szerelem a mai napig tart” – mondta Endrei Judit a BEST tavaszi különszámában, és arról is beszélt, hogy bár Afrika sosem volt a kedvence, mégis elment. „A nővérem mindig is szeretett volna eljutni oda, így most az ő kérése teljesült, és végül nem bántam meg.”

A bemondó többször is veszélyes kalandokba keveredett útja során. „Meg kellett állni útközben, mert tartottunk attól, hogy a fürdőző elefántok felborítják a hajót. (…) Éjjel felébredtem, mert ki kellett mennem a mosdóba, a vezető szavai viszont a fülemben csengtek, és tudtam, hogy óriási veszélybe kerülök, ha kimegyek, de nem tudtam mást tenni. Iszonyatosan féltem, életemben először halálfélelmem volt. Reggel kiderült, hogy szerencsém volt, mert elefánt és leopárd is járt a táborban éjjel” – emlékszik vissza Endrei Judit.