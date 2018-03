Úristen, 60 éves lett Sharon Stone! Ha kihevertük a sokkot, nézzük, mit tanulhatunk tőle a méltóságteljes öregedésről

Lehet fű alatt öregedni? Egyértelműen, hiszen van rá eleven bizonyíték: Sharon Stone, aki ma lett 60, azaz hatvanéves. Erre azért nem volt felkészülve senki, igaz? A sztár kora és arra újra meg újra rácáfoló külseje persze rendszeresen téma (elvégre már annak is bő 25 éve, hogy az Elemi ösztönben terpesztett), a hatodik iksz azonban valahogy annyira összeegyeztethetetlennek tűnik vele, hogy mi is többször ellenőriztük, nincs-e itt valami tévedés. De bizony nincs – nagyon úgy tűnik, hogy Stone az olyan, egyrészt mérhetetlenül szerencsésen, másrészt rendkívül ügyesen, harmadrészt pedig óriási méltósággal öregedő hírességek nyomdokaiban jár, mint Sophia Loren, Judy Dench és Helen Mirren. És – ha a szerencséjét nem is kérhetjük kölcsön – ebből az ügyes, méltóságteljes hozzáállásból talán el is lehet lesni valamit, úgyhogy az alábbiakban abból szemezgetünk, amit a koráról, a gondolkodásmódjáról és az életviteléről mondott az elmúlt években.

Arról, hogy miért nem öregszik: „Öregszem én, csak élvezem is a dolgot. Szerintem ennyi az egész. Élvezem a koromat, élvezem az életemet, élvezem a családommal töltött időt. Egyszerűen boldog vagyok.”

A kortalan szépségről: „Mindenekelőtt azt gondolom, hogy kortalan szépség nem létezik. Ez csupán egy jelmondat, épp ezért úgy vélem, hogy abszurd. Belső egészségre és belső jólétre van szükségünk. Fizikai egészségre, mentális egészségre, lelki egészségre.”

Kicsit konkrétabban a méltóságteljes öregedésről: „Néha szó szerint le kell ülnöm, hogy szembenézzek magammal, és azt mondjam: »sokat öregedtél, és teljesen megváltozott a külsőd«. Nem lehet mindig ugyanolyan a frizura, a smink, nem lehet mindig ugyanazokat az ékszereket hordani, nem lehet mindig ugyanolyan az ember megjelenése. Már nem a csinos 32 éves lány vagyok az Elemi ösztönből.”

A testmozgásról: „Csak annyit edzek, amennyi ahhoz kell, hogy ne legyek hájas. Három gyereket kergethetek, hogy formában maradjak, nincs állandó edzéstervem. Ha látom, hogy valahol nem úgy festek, ahogy szeretném, akkor többet mozgok, rákapcsolok egy kicsit. Messzebb parkolok az ajtótól, a lépcsőt használom a lift helyett.”

Az alkoholfogyasztásról: „Eleve keveset ittam, de aztán hét évvel ezelőtt nagyon össze akartam kapni magam, úgyhogy szemügyre vettem Madonnát, akivel egyidősek vagyunk, és azt mondtam a személyi edzőmnek: »Mit hagyok ki? Tudd meg nekem, mi Madonna trükkje!« Ő pedig egy idő múlva azzal a válasszal tért vissza, hogy szerinte Madonna egyáltalán nem iszik alkoholt. Szóval én is kipróbáltam három hónapra a teljes absztinenciát, és a különbség bizony óriási!”

A prioritásokról: „A humanitárius tevékenységet és a gyerekeimet sokkal előbbre sorolom, mint a hollywoodi köröket, azt, hogy kedveljenek, és szerepeket kapjak.”

Arról, hogy mi van a táskájában: „Naptej – ki sem teszem a lábam az utcára anélkül, hogy alaposan bekenném magam –, hajkefe, hajgumi, Mentos és kézfertőtlenítő. Folyton reptereken forgolódok!”

A vörös szőnyeges eseményekre tartogatott trükkjéről: „Kisminkelem magam, aztán beülök egy kád forró vízbe. A gőztől jól beissza magát a smink, a bőröm pedig hidratáltnak tűnik.”

A plasztikai beavatkozásokról: „Ha valaki akarja, hát nosza, menjen és csináltassa meg. De aki ódzkodik tőle, annak nem kell belemenni. Ha tényleg annyian megoperáltak volna, ahányan ezt állítják, ki se tudtam volna tenni a lábam a műtőből. Mi van, ha egyszerűen rendben vagyok, és senki nem nyiszatolt rajtam semmit?”

Az étrendjéről: „Nem akarok elhízni, úgyhogy visszaveszek, mielőtt felszaladnának a kilók. Nem vagyok vegetáriánus, de megesik, hogy egy hétig semmi fehérjét nem viszek be. Aztán viszont lehet, hogy egy ideig csak steaket eszem. Koffeint kizárólag gyógyszerként fogyasztok, nem eszem hagymát, fokhagymát, és burgonyaféléket is csak módjával, mert ezekre is gyógyszerként tekintek. A tejtermékeket sem viszem túlzásba, de ahogy öregszem, azt érzem, hogy több zsírra van szükségem. Persze ehhez hozzátartozik, hogy szerencsém van, és alapvetően vékony a testalkatom. Nagy tearajongó vagyok, a gyengém pedig a keserű csoki. Mindig van egy kevés a retikülömben.”

A hidratálókrémek jelentőségéről: „Még gyerekkoromban kaptam anyukámtól egy tégely Avon hidratálókrémet. Azt mondta, használjak arclemosót és hidratálót minden reggel és este, én pedig megfogadtam a tanácsát. Ennyi az egész!”

Arról, hogy mi számít igazán: „Tudom, hogy a seggem úgy néz ki, mint egy zabszeletekkel megpakolt szatyor. De nem is célom, hogy én legyek a legjobb formában lévő spiné a világon. Eljön a pont, amikor felteszi magának a kérdést az ember: valójában mitől is lesz szexi valaki? Nemcsak az számít, hogy mennyire feszes a melled, hanem az is, hogy jelen vagy-e a pillanatban, élvezed-e a dolgokat, és szereted-e magad annyira, hogy szeretni tudd azt is, akivel együtt vagy.”

A „titkáról”: „Az a titkom, hogy nincs titkom. Egyszerűen csak úgy csinálom a dolgokat, ahogy kell. Rendesen eszem, eleget alszom, edzem, boldog vagyok. Csodálatos családom van, és kedves barátaim. A jó dolgokat választom. Azokat, amik boldogságot okoznak, és egészségesek, nem pedig azokat, amik egészségtelenek, és szomorúvá tesznek. Mert hát mi történik, ha simán csak nemet mondasz az ostoba, buta, lehangoló dolgokra? Hosszú időbe telt, mire rájöttem, de azt hiszem, ez a lényeg. Amikor már nagyon boldogtalan és egészségtelen életet éltem, leesett, hogy simán csak fel kell hagyni azzal, ami boldogtalanságot okoz, és egészségtelen.”

