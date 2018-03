Ha eddig nem futottál össze Budapesten Claire Danessel, a Homeland sztárjával, akkor már nem is fogsz. A színésznő és a Homeland stábja az évad budapesti forgatásának végéhez közeleg. Danesnek arra is jutott ideje, hogy megnézte a Mátyás-templomot, amiről készített is néhány fényképet az Instagramra.