Fásy Ádám a szülőszobából osztott meg egy képet

Fásy Ádámnak meggyűlt a baja a hatóságokkal az elmúlt időszakban, hiszen belekeveredett az őssejtbotrányba, amiért el is ítélték. Azóta azonban enyhítettek Ádám büntetésén, így most már igyekszik magában lezárni ezt az ügyet. A mulatós zenész igencsak aktív a közösségi oldalán, a családjáról is előszeretettel posztol. Legutóbb a lányáról, Zsüliettről osztott meg egy retró fotót.

„Első fénykép Zsüliettről” – írja Fásy Ádám, aki ezen a fotón először tartotta kezében újszülött kislányát. Zsüliett azóta felnőtt, édesapjának sokat segít a szépségkirálynő-bizniszben, emellett pedig rendszeresen fellép.