Házasság első látásra: szexre készült Kinga a nászéjszakán

A párost tegnap ismerhette meg az ország, és mindketten reménykedtek: a Házasság első látásra műsor során tényleg életük párját találják meg.

Bár a kapcsolatuk jól indult, míg Kinga óvatosan közeledik Robihoz, addig a korábban 20 évig házasságban élő countryzene-rajongó ajtóstól rontana a házba. Pláne a nászéjszakán! Robi a hagyományokhoz híven karjába kapva viszi be aráját a lakosztályba, és bízik abban: több is történik közöttük a mézes madzag húzogatásánál.

“Már nagyon fáradt voltam, de nagyon vártam, hogy nyugodt körülmények között tudjunk egy kicsit beszélgetni” – vallotta be Kinga, aki nem is sejtette, hogy újdonsült férjének egészen más szándékai is voltak.

“Nehéz volt visszafogni magam, mert elindult bennem egy késztetés, hogy ne foglalkozzunk a fáradtságunkkal, hanem tegyek kísérletet arra, hogy még közelebb kerüljünk egymáshoz…” – árulta el Robi, akinek felesége még az indulás előtt két szettel is készült erre az éjszakára.

“Kétféle alvós szettet pakoltam. Az egyik a szexibb verzió, a másik az alvós verzió” – mondta Kinga, akiről a mai adásban kiderül, melyik összeállítást dobta be a Robival közös nászéjszakára, valamint hogy történt-e több bájcsevejnél. Az már a bemutatóból is jól látszik, hogy a férj aktívan próbálkozik.