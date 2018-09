Sokáig akarsz élni? Ezeket tedd meg a szíved egészségéért!

A túlsúly, a dohányzás, a túlzásba vitt alkoholfogyasztás, az étkezési szokásaink és az örökletes tényezők együttesen befolyásolják egész szervezetünk, és szívünk állapotát. A magas vérnyomás, a cukorbetegség és a magas koleszterinszint egyaránt hozzájárulhat a szívbetegségek kialakulásához, így ezek megelőzésével mi is sokat tehetünk annak érdekében, hogy az életünket minél tovább élhessük egészségben. Ne légy tétlen: a szíved életed minden másodpercében azért dolgozik, hogy szervezeted jól működjön, segíts neki te is!

Hagyj fel a dohányzással!

A dohányzás nemcsak a tüdőt, hanem a teljes érrendszert, a szívet és egész szervezetünket károsítja. Az aktív és a passzív dohányzás is rendkívül káros a szívre, gyengíti az artériákat, érszűkületet okozhat, és hozzájárul a koleszterin lerakódásához. Már maga a dohányfüst is többféle káros anyagot tartalmaz: a nikotin, a kátrány, a szén-monoxid, az arzén és a cián-hidrogén a szervezetünk számára méreg. A dohányzás növeli az asztma, a cukorbetegség, az emlő- és méhnyakrák, az ízületi gyulladásos betegségek, valamint a koszorúér-betegségek kialakulásának esélyét, a nőknél pedig a stroke kockázatát is növeli. A dohányosok körében a gyomor- és nyombélfekély, valamint a szájüregben és a gyomorban kialakuló daganatok is gyakoribbak. A cigaretta a bőrnek sem tesz jót: nemcsak a ráncok számát növeli, hanem a bőrrákra is hajlamossá tehet. Sőt a fogaid és – attól függően, hogy mennyi cigarettát szívsz – az ujjaid is elsárgulhatnak, ami nem kölcsönöz kellemes és ápolt megjelenést. Az aktívan dohányzó nőknél a menstruációs fájdalmak is erősebbek lehetnek, nőhet a méhen kívüli terhesség esélye, valamint a menopauza is korábban jelentkezhet.

Tartsd kordában a vérnyomásodat!

A hipertónia az egyik leggyakoribb szív- és érrendszeri betegség, amely mára népbetegséggé nőtte ki magát. Itthon körülbelül 1 millióan érintettek, de a legtöbb esetben a betegséget már csak a szövődmények kialakulása után veszik észre. A magas vérnyomás károsítja az artériákat, ezzel pedig felgyorsíthatja az érelmeszesedést, ami a szív, a vesék és az agy ereit is roncsolhatja. A magas vérnyomás hatására a szívizomzat ütőereiben mész rakódhat le, amitől romlik a szívizom vérellátása, ami koszorúér betegségekhez, valamint szívinfarktushoz vezethet. A magas sótartalmú ételek és az elhízás növelik a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, de ahogy idősödünk, a vérnyomásunk magától is egyre magasabb lehet. A vérnyomás a kor előre haladtával is fokozatosan nő, így annak ellenőrzése és kordában tartása kifejezetten nagy odafigyelést igényel. A hipertóniás betegek halálának 75 százalékban a magas vérnyomás okozta szívelégtelenség és koszorúér-betegség az oka. Szemfenékvizsgálattal a magas vérnyomás még időben diagnosztizálható, ugyanis a hipertónia a szemen látszik először. A vérnyomás ideális, vagyis 139/89 alatti értékre történő beállításával a szövődmények kialakulása könnyebben megelőzhető és az életkor is nagyobb eséllyel meghosszabbítható.

Ügyelj a koleszterinszintedre!

A koleszterin a sejthártya egyik fontos alkotóeleme, azonban ha nagy mennyiségben és rendszeresen kerül a szervezetünkbe, veszélyes következményei lehetnek. A koleszterinszint a nem megfelelő étkezés, valamint genetikai hajlam következtében is emelkedhet. Ha ez a molekula lerakódik az artériák falában, érelmeszesedést, majd érszűkületet, végül szívinfarktust is okozhat: az elmeszesedett erekben könnyen kialakulhatnak plakkok, amelyek elzárhatják a vér útját, így okozva szívinfarktust. Ha magas a koleszterinszintünk, akkor szervezetünkben az LDL, vagyis a rossz koleszterin – amely az érelmeszesedésért is felelős – nagymértékben jelen van. Az LDL szállítja a májból a koleszterint a szervezet többi részébe, a HDL, a jó koleszterin pedig a felesleges koleszterint visszaszállítja a májba. Ha szervezetünkben a HDL szintje megfelelő, akkor nemcsak az érelmeszesedés, hanem az infarktus kockázata is csökkenhet. A magas koleszterinszint roncsolja az érrendszert, és akár évekig is tünetmentes lehet, miközben az érfalakon súlyos károsodásokat okoz. A magas koleszterinszint növeli a stroke és a szívkoszorúér-megbetegedések kialakulásának kockázatát is. A koleszterinszint a változókorban emelkedhet, okozhatja a pajzsmirigy alulműködése és a bő kalóriabevitellel járó életmód is.

Dobd le a felesleges kilókat!

A túlsúlytól esztétikai szempontok miatt szeretnél megszabadulni, de nincs hozzá elég lelkierőd? A tükörbe nézve nem feltétlenül vagy megelégedve azzal, amit látsz, mégis jojóeffektussal küzdesz, amióta az eszedet tudod? A fölösleges kilóktól életmódváltással szabadulhatsz meg végleg, amihez kellő motivációt jelenthet, ha sorra veszed a túlsúllyal járó betegségeket. A súlytöbblet számos betegséget okozhat: a túlsúly gyakori velejárója a magas koleszterinszint, a cukorbetegség és a magas vérnyomás, de a szívinfarktus kockázatát is nagymértékben növeli. Cukorbetegség akkor alakulhat ki, ha a hasnyálmirigy által termelt inzulin mennyisége nem elegendő, ha a sejtek nem képesek hasznosítani a cukrot. A betegség leggyakrabban a középkorú és idősebb korosztálynál gyakori, azonban már gyerekkorban is kialakulhat a nem megfelelő táplálkozás és genetikai hajlam okán egyaránt. Az elhízás a szív formáját is megváltoztathatja: a túlsúly a pitvar megnagyobbodását eredményezheti, és a szívet keményebb munkára foghatja, mint az átlagos testsúlyúaknál. Ha azonban életmódváltásba fogunk, egészséges ételeket eszünk, és a mozgást is életünk részévé tesszük, nemcsak a felesleges kilókat adhatjuk le, hanem közben a szívproblémák és az infarktus esélyét is csökkenthetjük, valamint a magas vérnyomás és a koleszterinproblémák is nagyobb eséllyel elkerülhetők.

Csökkentsd az alkohol mértékét!

Ha mértékkel fogyasztasz jó minőségű bort, az növelheti a jó koleszterin, vagyis a HDL szintjét, amivel a szívinfarktus kialakulásának esélyét csökkentheted. Ezzel nem azt mondjuk, hogy mindennap fogd a kezedbe a borospoharat, csupán azt érdemes felismerned, hogy a mértékletesség nemcsak az étkezés, hanem az alkoholfogyasztás terén is érvényes. Ha azonban túlzásba viszed az ivást, az alkohol nemcsak a személyiségedre és az idegrendszeredre lehet kihatással, hanem a vérnyomásodat először ingadozóvá teheti, majd megemelheti, ezzel is nagyobb esélyt adva az infarktus kialakulásának. Ha a családodban előfordult már szívinfarktus vagy cukorbetegség, valaki küzdött már magas vérnyomással vagy bármilyen szív- és érrendszeri betegséggel, akkor genetikailag te is hajlamos lehetsz ezekre a betegségekre. Azért, hogy élményekkel teli, egészséges életet élhess, vedd komolyan az egészségedet: kiemelten ügyelj az étkezésedre, a rendszeres mozgásra, a stressz kezelésére és a hétköznapi szokásaidra egyaránt, hogy szívedet a lehető legjobban óvd.