5 hétköznapi szokás, amivel ártasz a szívednek

Akár családanya vagy, akár most rakod le leendő életed alapjait, a tempót nem könnyű tartani. A reggeli rohanás, a sok teendő, a stresszel tűzdelt értekezletek és fogadóórák között örülünk, ha egy-egy falatot be tudunk kapni, rendszeres mozgásnak pedig betudjuk a távirányító nyomogatását. Saját és szíved egészsége érdekében gondold újra a szokásaidat – könnyebb, mint gondolnád!

Hagyj fel a fotelfitnesszel!

Te is azok közé tartozol, akik elméletben már minden mozgásformát kipróbáltak, és már az új futócipőjük is megvan hónapok óta, de a gyakorlati megvalósításig nem jutottak el? A mozgás rendkívül fontos, de ha mindennap hullafáradtan huppansz le a kanapéra, és még a vizespoharat is alig tudod megemelni, biztos, hogy nem azon gondolkozol, hogy heti 3-szor vagy 4-szer állj-e a futópadra. De vitathatatlan tény az is, hogy ha az életmódod mozgásszegény, akkor sokkal könnyebben kimerülsz, elfáradsz, kevésbé bírod a strapát, és a folyamatosan dolgozó szíved sem tartod karban, ami által egy ördögi körben találod magad. Nem kell egyből az edzőteremben töltened a fél napodat, és arról sincs szó, hogy mindennap gyötörnöd kellene magad, mert ha túl nagy elánnal vágsz bele az intenzív mozgásba, hamar alábbhagyhat a lelkesedésed. A rendszeres fizikai aktivitást fokozatosan vezesd be az életedbe: eleinte tökéletesen megteszi az is, ha 2-3 megállóval előbb szállsz le, és hazasétálsz. A beülős, vacsorázós esték helyett pedig egyszer-kétszer menj el délután túrázni a barátaiddal vagy a családdal, a lényeg, hogy élvezd azt a mozgásformát, amit végzel. Ha megdolgoztatod az izmaidat, nemcsak az alakodnak tehetsz jót, hanem növelheted a jó koleszterinszintet, edzettebbé teheted a szívedet, és a depresszív hangulatot is messzire űzheted. A kerékpározás, a séta, a jóga vagy a pilates tökéletes lehet kezdésnek, de akár a táncot is választhatod, ha ahhoz van kedved.

Cseréld le a negatív kommenteket a fejedben!

Egyre több helyen találkozhatsz azzal a megállapítással, miszerint minden betegség mögött lelki tényező húzódik. Ha ez nem is egy az egyben van így, tény, hogy érzelmeink, lelkiállapotunk hatással van az egészségünkre, elég, ha belegondolsz abba, hogy egy nagy vita, veszekedés után a vérnyomásod az egekbe szökik, vagy ha félsz, akkor a torkodban dobog a szíved, a gyomrod pedig dióméretűre zsugorodik. Amikor huzamosabb ideig rossz a kedved, és lehangolt vagy, könnyebben találnak meg a betegségek is: legyen az egy egyszerű nátha vagy egy komolyabb, lázzal járó megfázás, a lelki egyensúlyunk felborulása után szervezetünk is védtelenebbé válhat. Ha folyton aggódsz, vagy nehezen bocsátasz meg másoknak, ha mindennek a negatív oldalát látod, és sokáig őrlődsz egy szerinted kellemetlen élethelyzeten, azzal nemcsak a hangulatodat ronthatod, hanem a szívkoszorúér-betegségek kockázatának kialakulását is növelheted. Nézőpontot váltani nem feltétlenül egyszerű, ha évekig negatívan szemlélted az életet, azonban csak rajtad múlik, és az elhatározásodon, hogy egy-egy történéshez miként állsz hozzá. Számos helyzetre nincs ráhatásunk, de arra, hogy mikét viszonyulunk egy élethelyzethez, az csak rajtunk múlik. Ha stresszkezelési és relaxációs technikákat tanulsz, foglalkozol az önismerettel, és gyakorlod az empátiát, nemcsak a környezeted, hanem a szíved is meghálálja a lelkeddel való törődést.

Amit eszel, azzá leszel

Ha állandóan úton vagy, vagy egyszerűen csak sok a dolgod, akkor a legegyszerűbb megoldásnak a gyorséttermek tűnnek. A transzzsírsavakban, ízfokozókban és mesterséges adalékanyagokban bővelkedő ételek növelik a koleszterinszintet, veszélyeztetik a szív egészségét, hizlalnak, és ugyan pillanatnyilag megszüntetik az éhségérzetet, azonban 1-2 óra múlva újra éhes leszel. Mivel a fehér liszttel, cukorral készült ételek hirtelen magasra emelik a vércukorszintet, amely ugyanolyan hirtelen le is esik, farkaséhséget érezhetsz nem sokkal a gyors ebéd után. Ha ezeket az ételeket rendszeresíted, a hangulatod is rosszabb lehet, és hajlamosabb lehetsz a dolgokat borúsan látni, ami által az egészséges étkezés iránti vágyad is csökkenhet. Akármennyire elfoglalt vagy, védd a szíved és az egészséged, és már előző este porciózd ki magadnak az ételt, amit magaddal viszel. Csomagolj egészséges, zöldségekben, gyümölcsökben, sovány húsokban gazdag ételeket, használj friss fűszereket és csökkentsd a só használatát. De ha nincs időd főzni, akkor nézz körül, hogy a környéken milyen éttermek, kifőzdék vannak, ahol gyorsan, mégis egészségesen tudsz étkezni. Hidd el, szíved és érrendszered meghálálja a törődést, amiből annyit fogsz érzékelni, hogy nemcsak a ruhaméreted lesz kisebb, hanem a mindennapi akadályokat is könnyebben veszed.

Vásárolj tudatosan, nézd meg a címkét!

A vásárlás a legtöbbször csak egy gyors ámokfutás, amikor a sorok között belesöpröd a kosaradba a legszebben csomagolt ételeket? A gyártók sokszor szép, fényes csomagolásba rejtik a legegészségtelenebb portékákat, amik óhatatlanul vonzzák a szemünket. Az egészségesnek tűnő magvakkal megszórt, leginkább fehér lisztből készült kenyér, a zöldfűszerrel díszített zsíros vajkrémek, az egészségesnek kikiáltott cukros gyümölcsjoghurtok, a leginkább szóját, rengeteg sót és cukrot is tartalmazó felvágottak nem tartoznak a legegészségesebb ételek közé. A fagyasztott pizza, az előre panírozott húsok, a hasábburgonya, az elősütött pékáru mind azon ételek táborát erősítik, amelyek címkéjén biztos, hogy csak kevés E-mentes hozzávalót találsz. Mindig nézd meg a csomagoláson az összetevőket, és igyekezz a szívednek is hasznos, természetes összetevőket tartalmazó, alacsony zsírtartalmú, telített zsírsavakban gazdag ételeket a kosaradba rakni. Azokat a termékeket, amelyek címkéjén hidrogénezett növényi zsiradékok, transzzsírsavak szerepelnek, kerüld, mert szívednek és ereidnek nem tesznek jót. A főzés, sütés során a baromfi bőrét mindig távolítsd el, elkészítéséhez pedig omega-3 zsírsavakban gazdag olajakat válassz. A desszertekről se feledkezz meg: a pálmaolajban bővelkedő mogyorókrémek és a cukrászdai sütemények készítése során használt ipari margarin szívünknek legalább annyira ártalmas, mint egy gyorséttermi hamburger. Helyettük válassz olajos magvakat, és magas kakaótartalmú étcsokoládét.

Vess véget a halogatásnak!

A „majd holnaptól, majd hétfőtől, majd elsejétől” típusú fogadalmak soha nem működnek hosszú távon. Ugyanúgy, ahogy egy diéta, fogyókúra során sem célravezető a halogatás, ha szíved egészségéről van szó, különösen fontos, hogy életmódodat mielőbb szívkímélő verzióra cseréld. Minél tovább halogatod, az életkorod előrehaladtával annál nehezebb lesz váltanod, viszont annál látványosabb és érzékelhetőbb módon fogja szervezeted a tudtodra adni, hogy változtatnod kell. Mivel szíved működésére a mozgás, az étkezés és a lelki tényezők is hatnak, ha a rohanó hétköznapokat dolgos hétvégék követik, akkor a szív védelme érdekében teljes életmódváltásra lehet szükség. Ne hagyd, hogy sűrű teendőid közepette pont az egészségedet sorold a legutolsó helyre, mert ha szíved nem működik megfelelően, ha az érrendszered nem egészséges, ha magas vérnyomással küzdesz, az az egész életminőségedre hatással van. Ha változtatsz a gondolkodásmódodon, és egészséges ételeket eszel, valamint a mozgást is az életed részévé teszed, máris sokat tettél életminőséged javításáért. Ha egyedül túl nagy falatnak érzed, konzultálj dietetikussal, keress edzőtársat, válassz egy jó coachot, hogy szíved sokáig és egészségesen doboghasson.