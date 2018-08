Egy nyolcvanéves férfinek is lehet gond a merevedési zavar – megszólal az andrológus

Nem sűrűn lehet hallani itthon azt a kifejezést, hogy Aging Male. Egyáltalán benne van a köztudatban?

Dr. Szécsi Attila (urológus, andrológus): Nincs. Pedig a hormonális változások a férfiaknál is megjelennek, nem csak a nőknél. Náluk ugyanazok a tünetek és a kockázatok, csak más a folyamat dinamikája. Nőknél a változókor néhány év alatt zajlik le, férfiaknál ez lényegesen tovább tart. A legjellemzőbb tünetek náluk a libidó csökkenése, a merevedési zavar, általában a teljesítménycsökkenés, a hangulatingadozás és az ingerültség. Elkezdenek foglalkozni az elmúlás gondolatával. Ebből már érthető, hogy az idősödő férfiak gyógyítása több szakmát összefogó tevékenység, amelyben mi, andrológusok fontos szerepet játszunk.

Hívhatnánk úgy is a kritikus időszakot, hogy férfiklimax?

Igen. A tesztoszteron húsz-huszonöt éves korban van a csúcson, a hatékony tesztoszteron szintje harmincöt éves kor felett évente több mint egy százalékkal csökken. Ez hasonló panaszokkal (például csontritkulás) és kockázatokkal járhat, mint a női változókor, még ha a férfiaknál később jelentkeznek is az első tünetek – leggyakrabban az ötvenedik életév betöltése után.

És hány éves kortól számít egy férfi kimondottan idősödőnek?

Hatvanéves kortól. De ezek WH-definíciók, a tünetek nyilván korábban is jelentkezhetnek. A kapuzárási pánik például nagyon jellemző. Sok ötven pluszos férfi jelentkezik nálam, hogy jó lenne a húsz évvel fiatalabb feleség vagy partner igényeinek megfelelni. Erről azért is fontos beszélni, mert a merevedési zavarokat néhány éven belül nagyon gyakran követi szív- és érrendszeri betegség. Abba még nem halt bele senki, ha nem volt megfelelő merevedése, de a szívbetegségbe már sokan.

Mint az tudható, a kezelésben elsődleges szerepe van a tesztoszteronpótlásnak. A hormontartalmú készítmények nem veszélyeztetik az egészséget?

Nem, de bizonyos dolgokat rendszeresen ellenőriznünk kell, ilyen például a vérsűrűség, illetve a prosztatarák kockázata.

Egyáltalán meddig etikus a tesztoszteronszint növelése?

Erről megoszlanak a vélemények. Bár szeretne mindenki fiatal maradni, egy kilencvenéves embert nem biztos, hogy még kezelni kell.

Hány éves volt a legidősebb páciense, aki merevedési zavarral kereste fel?

Nyolcvan év feletti.

Ki lehet mondani, hogy míg a fiataloknál a merevedési zavarok általában lelki eredetűek, a középkorúnál idősebb férfiaknál általában már szervi oka van?

Igen, ez többnyire így van. Korábban azt hittük, hogy a legtöbb merevedési zavar pszichés eredetű, de ez nem igaz. Ugyanakkor sokszor rárakódnak az amúgy szervi eredetű problémákra a lelki tényezők. A kudarctól való félelem súlyosbítja a merevedési zavarokat.

Tudnak segíteni annak is, aki nem akar vagy nem szedhet gyógyszert?



Igen. Ma már számos hatékony készítmény áll a rendelkezésünkre. A kiszűrt belgyógyászati kardiológiai és anyagcsere-betegségek kezelése is sokat segíthet. A cukorbetegség, illetve a magas vérnyomás kezelése után például sokszor megszűnnek a merevedési panaszok. Fontos tudnunk azt is, hogy bizonyos gyógyszereknek épp a merevedési zavar a mellékhatása, ezért is szoros kapcsolatban kell állni a többi kezelőorvossal, belgyógyásszal, kardiológussal.

Hogyan viselkednek a férfiak a rendelőben, ha a szexuális problémájuk a téma?

Egyre többen kérnek segítséget szakembertől. Ugyanakkor sokan nem akarnak ezzel előhozakodni. Másféle, bizonytalan, nehezen megfogható panaszokkal jönnek, de a rákérdezésnél hamar kiderül, hogy valójában a merevedési panaszukra keresnek segítséget. Ilyenkor megkönnyebbülnek, mert nem nekik kellett kimondani a problémát. Ettől kezdve látják, hogy jó helyen járnak, ahol beszélhetnek panaszaikról, ezért általában ők is képesek megnyílni. Akiknek a partnerük is eljön, azok a férfiak nem köntörfalaznak, a párok együtt vázolják a problémát. A többség egyébként már kipróbálta valamelyik, vény nélkül kapható potencianövelőt, és rájött, hogy ezek nem jók, utána jönnek el a rendelésre.

Mit tesz akkor, amikor semmilyen szervi dolog nem áll a háttérben, tehát gyanítható, hogy pszichológusra lesz szükség?

Ez gyakran okoz nehézséget, mert az országban kevés szexuálpszichológus dolgozik, többségük ráadásul Budapesten. Ezért általában hozzám jön az is, akinél nincs szervi eltérés. Valamilyen szinten persze nekem is tájékozódnom kell a lelki oldalról, de az okok mélyebb feltárására, pszichoterápiára nem vállalkozhatok. De nemcsak merevedési zavarokkal keresnek fel, hanem például ejakulációs gondokkal, például korai magömléssel. Ennek is lehet szervi és lelki oka egyaránt.

A korai magömlés a fiatalokra jellemző?

Igen. A pornófilmek ugyanis azt sugallják, hogy legalább harmincöt percig kell tartania az aktusnak. A fiatalok pedig odahelyezik a mércét, amit egyébként szinte senki nem tud megugrani, ahogy az sem igen lehetséges, hogy egymás után hat partnerrel szexeljen valaki. Olyasmi ez a férfiaknál, mint a nőknél a reklámok okozta, külsejükkel kapcsolatos szorongás. Ezt szinte mindig el kell magyarázni a fiatalabb pácienseknek.

Meg szokták érteni?

Úgy érzem, meg, ha megfelelő időt és figyelmet kapnak az orvostól.

Önnek két kisiskolás gyermeke van. A szexedukáció nyilván az átlagosnál fejlettebb ebben a családban.



Már most beépítem ezeket a témákat a számukra érthető módon. Vannak jó gyerekkönyvek, amelyek arról szólnak, hogyan működik az emberi test. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalok megfelelő forrásból kapják az erre vonatkozó információkat, ne a szexfilmek torzításán keresztül. Ezért tartottam már felvilágosító előadást általános iskolákban, és ezért veszek részt többek között az internetes Férfi Egészségőr programban is. Ebben néha kicsit olyan a szerepem, mint Veres Pali bácsié volt anno.

Mire vonatkozik a legtöbb kérdés?

Merevedési zavarral, a külső nemi szervek elváltozásaival kapcsolatban írnak a legtöbben.

Több mint két órája beszélgetünk, de az az érzésem, hogy a végtelenségig tudná folytatni az interjút.

(Nevet.) Jól érzi. Nagyon szeretem a szakmámat, mert szerintem roppant érdekes. Egyetlen utolsó példát vegyünk csak. Ön szerint mikor van manapság a fiatalok első szexuális együttléte?

Úgy tudom, tizenhárom éves koruk körül.

Pontosan. És mikor szülnek a nők?

Harminc fölött. A nagyvárosokban inkább harmincöt.

Így van, már ha egyáltalán sikerül a családalapítás. És mennyi idő telik el a kettő között?

Bő húsz év. De most nem én kérdezek?

Dehogynem, de ez nem rendkívül érdekes? A nagyszüleink, dédszüleink korában általában kevesebb mint egy év telt el az első szex és az első gyermek születése között. Akkoriban nagyon sok gyermek született. Ma a fogyó népességből és a feje tetejére állt korfából adódó pénzügyi és társadalmi problémák megoldása az egyik legnagyobb feladat Magyarország, sőt egész Európa előtt. Látja, azért is szeretem a munkám, mert nagyon sokfelé ágazik, engem pedig a társadalomtudományi vonatkozások is érdekelnek. Szerintem a világunk átalakulása és az andrológia hatással vannak egymásra, hiszen a párkapcsolat, a szexualitás az emberek együttélésének és a társadalom szerveződésének nagyon fontos része. Vagy tévedek?