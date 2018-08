Portfóliódiétával a szívinfarktus ellen – zöldségalapú étrend segíthet a megelőzésben

A torontói egyetem kutatói átütő felfedezést tettek, amely elsősorban a kardiovaszkuláris betegségekben szenvedőkre vagy a nagy eséllyel a veszélyeztetettek körébe tartozók életére lehet hatással. Az eredményekből kiderült, hogy a szintén egy kanadai tudós által kifejlesztett étrend a koleszterinszint csökkentése melltett más, kardiovaszkuláris rizikófaktorokra is kifejezetten jótékony hatással van. A növényi alapú étkezés további hatása a kutatás eredményei szerint, hogy pozitívan hat a vérnyomásra, a trigliceridekre (neutrális zsírokra) és a gyulladásos folyamatokra. A kutatásban összesen 400 beteg vett részt, és hét különböző vizsgálat után hasonlították össze a páciensek eredményeit kontrollált körülmények között, majd végül megállapították, hogy a kockázati tényező mintegy 2%-kal csökkennek a magas vérnyomás és 32%-kal a gyulladások terén.

Maga a portfóliódiéta kitalálója, dr. David Jenkins, a Torontói Egyetem Táplálkozástudományi és Orvostudományi Tanszékének professzora azt mondja, hogy éppen az ilyen összetett vizsgálatokban áll a kutatások tényleges ereje. „Ha csak önálló vizsgálatokat nézünk meg, akkor a kapott eredmények alapján a kockázati tényezők meglehetősen véletlenszerűek lehetnek. Ám amikor több kísérlet eredményeit vetik össze a tudósok, akkor a rizikófaktorok csökkenése világosabbá válik, és egyértelműbb lesz a kép.” Így volt ez most is a kétezres évek elején kifejlesztett portfóliódiéta előnyeit elemző vizsgálatok esetében is.

A portfóliódiéta és az LDL

Ez az étrend, amellett hogy az LDL, vagyis az úgynevezett rossz koleszterin szintjét mintegy 30%-kal csökkenti, más jótékony munkát is végez. Becslések szerint mintegy 13%-kal visszaszorítja a szívkoszorúér-betegségek általános kockázatát, ezek közé tartozik többek közt a szívroham is. Na de mi is az az LDL pontosan? A LDL, azaz más néven rossz koleszterinként emlegetett szint (low density lipoprotein, alacsony sűrűségű lipoprotein) azért ártalmas, mert ez az a forma, amelyben a koleszterin szállítódik a vérben, és aminek során eljut el az érfal területeire, és érelmeszesedést okoz.

„Tudtuk, hogy a portfóliódiéta csökkenti a szervezet LDL-koleszterinszintjét, arról azonban már nem volt pontos fogalmunk, hogy milyen más egyéb jótékony hatásai vannak is pontosan a szervezetünkre” – mondta el dr. John Sievenpiper, a Torontói Egyetem táplálkozástudományi tanszékének docense. Vagyis az átütő eredményű tanulmánynak köszönhetően tisztább képet kaptak arról, hogy a portfóliódiétában milyen potenciál is rejtőzik, milyen egészségügyi hatásai is vannak az emberi szervezetre – derül ki a Nutra Ingredients oldalán megjelent cikkből.

Fókuszban a zöldségek

A kanadai egyetem vizsgálatának eredményei a Progress in Cardiovascular Diseases szaklapban jelentek meg. A növényi fehérjék, rostok és diófélék a napi megfelelő dózisban, úgy tűnik, tényleg nagy segítséget jelenthetnek a koleszterin és a vérnyomás csökkentésében, ez pedig együttesen nem kevesebbet biztosít, mint a szívbetegségek alacsonyabb kockázatát, állítják a kutatás mögött álló szakértők. Vagyis az étkezés igen is kiemelten fontos a kardiovaszkuláris betegségek megelőzésében, és a táplálkozási, valamint életmódbeli változtatások nagy eséllyel segíthetnek csökkenteni a magas koleszterinszintet és a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázatát. Tény, hogy a diéta betartása számos páciensnek komoly kihívást jelent a növényi alapanyagok túlsúlya miatt. Azonban nagy előnye, hogy a hatásai szinte addiktívak, vagyis, ha már tapasztaltuk az előnyök sorát, könnyebb lesz betartani.

Tipikusan rostban gazdag és zsírban kifejezetten szegény étrend, amely remek hatással van a magas koleszterinszintű páciensek eredményeire, de fogyókúrás céllal is vágnak bele rengetegen. A portfóliódiéta követőinek a hús, tojás és fehér liszt helyett jöhetnek a zöldségek és gyümölcsök, olajos magvak minden mennyiségben, mérsékelt mennyiségben pedig némi tejtermék is. Előnye, hogy a rostoknak hála laktat, de közben fel is pörgeti az anyagcserét.

A vizsgálat a portfóliódiétának a gyulladásos folyamatok rizikójára gyakorolt jótékony hatására vonatkozóan is nagyon érdekes, hiszen nem kevesebbet jelent, mint egy újabb kardiovaszkuláris téren mumusnak számító tünet „enyhítését”, pontosabban kialakulása rizikófaktorának csökkentését. Ugyanis egyre több vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a gyulladás igenis szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában, de egyes vizsgálatok számos egyéb betegséggel, köztük a rákkal is összefüggésbe hozták.

Bár egyre szélesebb a portfóliódiéta ismert egészségügyi előnyeinek köre, sokan mégis etikus és környezetvédelmi okokból választják ezt az étrendet. A növényi alapú diéták ugyanis általában sokkal kisebb ökológiai lábnyomot hagynak, mint egy hagyományos nyugati étrend követése.

Gyerekek esetében megelőzésként is javasolják a jövőbeni egészségügyi problémák kiküszöbölésére és megelőzésére. „A kardiovaszkuláris és más egészségügyi kockázati tényezők megelőzése, úgy tűnik, különösen fontosak a gyerekek esetében. Annyira sok oka van annak, amiért érdemes megfontolni a portfóliódiétát. Kezdve a bolygót érintő jelentőségétől, egészen a szervezetünk egészségének biztosításán át, sokféle előnnyel bír.”