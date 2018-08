Lehet, hogy emiatt nem alszol jól?!

A Massachusetts General Hospital kórház kutatócsapata ahhoz, hogy részletesebb képet nyerjen az alvási szokások és a metabolikus egészség közötti összefüggésekről, 829 páciens leleteit, eredményeit vizsgálta meg és vetette össze, alanyaik 11 és 17 éves kor közöttiek voltak. A klinikai kísérlet csoportvezetője, dr. Elizabeth M. Cespedes Feliciano és csapata tudományos munkája kifejezetten a serdülőkre irányult, a vizsgálatban részt vevő fiatalok eredményeit pedig a csuklójukon viselt apró, elektronikus szerkezettel mérték.

A tiniknek a vizsgálat során nemcsak az éjszakai alvási periódusait vizsgálták, hanem a nappali fizikai aktivitásukat is 10 napon keresztül. A kutatók emellett naponta készítettek feljegyzéseket a résztvevők vérnyomásáról, HDL-(jó koleszterin-)szintjéről, de vizsgálták a trigliceridszintet és az inzulinrezisztenciát is, hogy valóban átfogó képet kapjanak a metabolikus rendszerükről.

A 10 nap elteltével kiderült, hogy az alanyok átlagosan 7,35 órát aludtak naponta, vagyis kevesebbet, mint amit ebben az életkorukban javasolnak a szakértők. A kutatócsapat munkájának eredményeit végül a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktoraival vetették össze, és arra jöttek rá, hogy a rövidebb és zavart alvás kiugrást okoz a vérnyomásban, csökkenti a HDL-szintet, növeli a trigliceridszintet, és magasabb glükózszintet eredményez.

Már serdülőkorban jelen van a rizikófaktor

A Sleepopolis oldalán megjelent cikk szerint a tanulmányt elemző jelentés azt sugallja, hogy a serdülőkori álmatlanságot az orvosoknak igenis érdemes komolyan venniük és szorosan figyelemmel kísérniük. „A gyermekorvosoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a rossz alvásminőség – és ez alatt nem csupán a rövid időtartamú alvást értem, hanem a gyakori megébredést is – összefüggésbe hozható a megnövekedett kardiometabolikus kockázattal” – nyilatkozott írásban az oldalnak dr. Elizabeth M. Cespedes Feliciano, a kutatás vezetője.

A téma ugyanakkor nem teljesen szűz terep, legalábbis kutatási téren. A Massachusetts General Hospital kórház kutatói szerint több tanulmány is összekapcsolta már az alvászavart a gyermekkori elhízással, viszont kevés volt, amely kifejezetten az alvásproblémák hatásait vizsgálta volna meg az anyagcsere egészségére vonatkozóan.

A kutatócsoport egyik másik tagja, dr. Elsie Teveras elmondta, hogy ez a tanulmány az elsők közt van a maga nemében, hiszen tényleg nem nagyon volt olyan kutatás, amely a korai serdülőkori alvásra és kardiovaszkuláris, vagyis a szív- és érrendszeri egészségre összpontosított volna. „A serdülők esetében még egy fejlődési szakaszról beszélhetünk, amikor nagyon fontos biológiai változások zajlanak a szervezetben alvás közben. Ha rendszeresen fordul elő alvásprobléma, az megemeli a kardiovaszkuláris betegségek jövőbeni kialakulásának esélyét.”

Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy mi minden is okozhatja ebben az életkorban az alvásproblémákat. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy a képernyő előtt töltött idő rossz hatással van az alvás minőségére. Márpedig az Y generáció, a serdülők köztudottan nagyon magas óraszámban töltik idejüket képernyők, kijelzők előtt. A Massachusetts General Hospital felmérésében éppen ezért a kutatók kiegyenlítették például a sorozatnézés és a testedzés közötti arányokat a résztvevők tesztelése során, hogy megnézzék, hogyan is lehet mindez hatással a kardiovaszkuláris betegségek rizikófaktorának csökkentésében. „Az alvás tekintetében nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is alapvető, de ugyanígy egy egészséges étrend és a testmozgás alappillérnek számít e téren” – teszi hozzá dr. Feliciano. „Ráadásul a mozgás, mint tudjuk, javítja az alvás minőségét, míg a képernyő, főleg a kisebbek esetében, romboló behatásnak számít az egészségünk megőrzésének szempontjából, így ezekre különösen oda kellene figyelnünk.”

