Így biztosan nem lesz szívinfarktusod!

Azt, hogy a szívbetegség nemcsak a férfiak, hanem a nők betegsége is, ma már számos vizsgálat bizonyítja. Bármelyik nemhez is tartozzunk, a szív egészségéért a szakemberek szerint kifejezetten sokat lehet tenni az életmódunkkal is – és természetesen itt nemcsak a szívbarát diétára gondolnak.

Azt, hogy a sportolás mennyire fontos az erős és egészséges szív érdekében, és hogy segít csökkenteni a szívrohamok, valamint a magas vérnyomás kockázatát, viszonylag köztudott, azzal viszont már kevesebben vagyunk tisztában, hogy pontosan milyen szabadidős tevékenységet érdemes végezniük, ha kifejezetten ezt a szervüket szeretnék jobb formába hozni.

Az alábbiakban öt olyan alaptestmozgást mutatunk be, amelyek különösen ajánlottak a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésére, de ugyanakkor elhízás ellen és a légzőszervek javítására is kitűnőek, ráadásul nem különösebben megterhelőek anyagilag sem. A közös bennük, amellett hogy csökkentik a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát, hogy olyan tevékenységek, amelyekben az erőkifejtés és a pihenési fázisok váltakoznak. A hasonló gyakorlatok ugyanis kifejezetten pozitív hatással vannak a szívre és az anyagcserére.

Az sem mellékes, hogy ezek a szabadidős tevékenységek egyúttal élvezetesek is, nem szimplán versenyalapú sporttevékenységek. Nagy izomcsoportokat mozgatnak meg, serkentőleg hatnak a légzésre, és erősítik az izomzatunkat. De lássuk, melyek is pontosan ezek, és melyiket miért is ajánljuk.

Tenisz

Ebbe a csoportba természetesen minden ütős szabadidős tevékenység beletartozik, így a tollas labda, a squash, az asztalitenisz és a paddle ball is. Azért lehet jó választás bármelyik közülük, mert egytől egyig csökkentik a feszültséget, miközben javítják a szív működését, ezzel csökkentve a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. A nagy intenzitású ütős sportágak ereje abban rejlik, hogy vegyítik a magas intenzitású mozgást a kisebb pihenőidőkel, például a szerválással. Emellett persze jó választás elhízás és cukorbetegség megelőzésére is.

Túrázás

A túrázás a mérsékelt intenzitású szabadidős tevékenységek közé tartozik, így nemcsak azoknak ajánlott, akik csökkenteni szeretnék a szívinfarktus kockázatát, hanem azoknak is, akik esetleg már elszenvedtek egyet. Túrázás közben erősödnek a szívkamráink, javul az erek állapota, ahogyan a szív és a tüdő véráramlása is. Ugyancsak fontos tényező, hogy jótékony hatással van a légzésre, segítve a mély levegővételt. Ha teljesen ki akarjuk használni a túrázás előnyeit, igyekezzünk minél tisztább levegőjű, vidéki terepet választani, de az évszak vagy a táj adottságai miatt már nem kell ennyit aggódnunk. Egy lankás dombvidéken vagy egy erdei útvonalon télen-nyáron ugyanannyit tehetünk a szívünk egészségért.

Úszás

Kétségtelen, hogy az úszás a világ egyik legsokoldalúbb sportága, amellyel hihetetlenül sokat tehetünk a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának megelőzéséért. Úszás közben rengeteg izmunkat dolgoztatjuk meg, és fejlesztjük az intermuszkuláris koordinációnkat, vagyis az izmaink egymás közötti összhangját. Ennek köszönhetően a szívünk erősebb lesz, de mindez jó hatással van a vérnyomásunk szabályozására is. Az előnyök sorra itt még nem áll meg, az úszás rengeteg energiát termel, javítja a koleszterinszintünket, sőt még a fogyásban is segítségünkre lehet.

Aerobik

Idetartozik minden intenzív lábmunkán alapuló sporttevékenység, más szóval aerob sport. Természetesen nem véletlenül olyan népszerű évtizedek óta, de nemcsak azért szerethetjük, mert keményen pörgeti a zsíranyagcserét és hatékonyan edzi izmainkat. Az erős zsírégetés mellett ereje abban rejlik, hogy segíti a neuromuszkuláris koordinációt (idegrendszeri folyamatok összessége). Egy közepes intenzitású hasonló mozgással már fél óra alatt 260 kalóriát égethetünk el, ráadásul élvezetes formában. Ennek köszönhetően nagyon jó módja a stressz csökkentésének, a stressz káros hatásai, így egyes kardiovaszkuláris betegségek megelőzésének. Ha nem szívesen megyünk vezetett órákra, akár otthon is táncolhatunk vagy ugrálhatunk a kedvenc zenéinkre.

Biciklizés

A bringázás szintén azokhoz a sportágakhoz tartozik, amelyet azok is űzhetnek, akik már túlestek egy szívinfarktuson, ahogyan azok is, akik csak igyekeznek megelőzni. Ha rendszeresen és intenzíven végezzük, testedzésnek is kitűnő. Segít megelőzni a szívinfarktust, de emellett növeli az inzulin hatékonyságát, csökkenti a stresszt, szabályozza a vérnyomást és csökkenti a koleszterinszintet is.