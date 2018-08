Csak ezt az öt dolgot kell megtenned a hosszabb életért

A szív- és érrendszeri megbetegedések emberek millióinak életét veszélyezteti nap mint nap. Rengeteg felmérés figyelmeztet arra a riasztó adatokon keresztül, hogy ideje komolyabban tenni a megelőzéséért. Mára sajnos már előkelő helyet foglal el a vezető halálokok között, az olyan listavezetők mellett, mint a rák vagy a stroke. Szerencsére nemcsak az ijesztő adatok kapnak nagy figyelmet, hanem a megelőzés fontosságát is rendszeresen hangsúlyozzák a szakértők, akik szerint ha megfelelő lépéseket teszünk a szívünk egészsége érdekében, elkerülve ezzel egy későbbi szívbetegséget, akár 10-20 évvel hosszabb élettartamra is számíthatunk. A tennivalók és megelőzések köre nem kifejezetten szűk, de szerencsére azért bonyolultnak sem nevezhető. Érdemesek hát megfogadnunk ezeket az étrendet és életvitelt érintő jótanácsokat, amelyekkel akár több évvel, évtizeddel hosszabb élettartamra is felvértezhetjük szívünket. Annál is inkább, mert a szívbetegség nem olyasmi, ami feltétlenül automatikusan bekövetkezik, mint például az öregedés tünetei, a ritkuló haj vagy a ráncok. Következzen egy ötpontos lista a Harvard Health szervezet ajánlásával.

1. Szakadj el a kanapétól!

Először az iskolában, majd a médiából halhattuk mindig a jó tanácsokat, miszerint egy kis mozgás senkinek sem árt. Ez esetben nem csak egy kis mozgásról van szó, a napi mozgás kifejezetten célszerű, hiszen segítségével erősíthetjük szívünket. Persze nem kell egyből a mély vízbe ugrani, akár napi 10 perces sétával is sokat tehetünk az egészségünkért. Előnye, hogy nem csupán a szívünk lesz erősebb, egészségesebb, hanem az ízületeinkre is jó hatással van, nem beszélve a súlyunkról és a hangulatunkról.

2. Főzz okosan!



Kezdjünk el tudatosabbak lenni, gondoljuk végig, mikor fogunk enni, és mit. Az anyagcserénknek kifejezetten jót fog tenni, ha a reggeli menünk zabpelyhet is tartalmaz, ezzel az agyunkat és a szervezetünket is felkészítjük az előttünk álló napra. Próbáljuk meg mindig magunk elkészíteni az ételünket, így tényleg tudhatjuk, mi van benne. Szavazzunk mindig a teljes kiőrlésű lisztekre, szorítsuk vissza a sóhasználatot és a fagyasztott ételek fogyasztását. Könnyebb, ha úgy állunk hozzá, mennyi mindent ehetünk, így egészséges zöldségeket és gyümölcsöket, dióféléket, ahelyett, hogy a tiltólistás termékekre fókuszálnánk. A szívünk azt is meghálálja majd, ha az étkezéseink rendszeresek lesznek, és lehetőleg mindennap ugyanabban az időben eszünk.

3. Csemegézz egészségesen!

Ha megéhezel, és ennél valami finomat, akkor az semmiképpen se egy zacskó ízesített chips vagy félkész csemege, bolti édesség legyen. Dió, mandula, földimogyoró sorakoznak a szívbarát finomságok között, de ha édességre vágyunk, akár eper vagy sárgarépa segítségével is készíthetünk vitamindús ínyencségeket. Ezeket akár előre is felvághatjuk, és kis zacskóba bekészítve a munkahelyre is bevihetjük.

4. Számolj le az ízesített italokkal!

Akár szomjoltó, akár alkoholos finomság, az ízesített ital nem jó, ha listánkon marad egy egészséges étrend kialakításakor. Ezek ugyanis rejtett forrásai a sónak és a cukornak, akár még egy üveges paradicsomlé is tartogathat meglepetéseket ezen a téren. Egy-egy dobozos üdítővel akár hét-kilenc teáskanálnyi cukor is kerülhet a szervezetünkbe. Hiába fájdalmas hír, ugyanez igaz a kávéalapú tejitalokra, eper- vagy más gyümölcsízesítésű verziókra is. Ha mindezeket kiiktatjuk, és behűtött teával vagy vízzel oltjuk szomjunkat, nemcsak jobb formában tartjuk a szívünket, de a kieső kalóriák miatt akár fogyhatunk is…

5. Lélegezz!

Ha nem állunk le a napi hajtásban, nem vesszük a fáradságot, hogy magunkra figyeljünk egy kicsit, és megnyugtassuk magunkat a megfelelő légzésen keresztül, stresszes alaphelyzetben tartjuk magunkat. Mindezt pedig hozzájárul a magas vérnyomáshoz, ami a szívbetegségek egyik okozója is. Találjunk alkalmat az „énidőre” akár a munkahelyi környezetünkben is, és legalább napi 10 percre szálljunk ki a mókuskerékből, amikor nagy nyomás alatt dolgozunk. Hosszú, mély lélegzés során segítség lehet akár a számolás is. Ha kitartóak vagyunk, érezni fogjuk a különbséget, a légzés ugyanis csökkenti a negatív érzések intenzitását.