Szexista videóval járatta le magát a középiskola

A videóban, melyet M.I.A Bad Girls című dala kísér, egy csapat tinédzserlány vonul végig az iskolában, nagy méretű pólót és atléta rövidnadrágot viselve, majd az iskolaigazgató, aki történetesen maga is nő, leszidja és külön terembe tereli őket, hogy ott megtanulják, nem illik ilyen ruházatot viselni.

„Nem fogok atléta rövidnadrágot viselni” – ismétlik meg többször a táblára írt mondatot, mintha valami főbűnt követtek volna el.

Today my school was shown this video. So sad how ONLY girls are shown as the violators. I understand why my school has a dresscode, but what about the boys who wear shorts, or show their shoulders? It’s 2018...Why are we still over-sexualizing teen girls? pic.twitter.com/fCXymYAIEG