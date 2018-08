Belenézett barátja mobiljába, majd lemondta az esküvőt

A 21 éves Claire Dalton abban a hitben élt, hogy megtalálta az „isteni elvárásoknak megfelelő, tiszta szerelmet” barátjával, ám nagyot csalódott a férfiben. Egy héttel az esküvő előtt a fiatal menyasszony arra lett figyelmes, hogy kedvese mobilján több oldal is meg van nyitva. Nem bírt ellenállni, és végigcsekkolta: csupa szaftos pornóképet talált.

Mi tagadás, nem örült a látványnak Claire, és úgy döntött, nem kell neki olyan férj, aki pornóoldalakat nézeget. Ezért lemondta az esküvőt egy héttel a nagy nap előtt.

Mindezt a Love What Matters (Mit számít a szerelem) blogoldalon vallotta be egy posztban.

„Úgy éreztem magam, mint akit megcsaltak. Hirtelen teljesen más színben láttam a kapcsolatunkat, hiába voltak boldog emlékeink. Úgy éreztem, értéktelen vagyok. Amúgy ez nem csak egy egyszeri dolog volt a részéről. Az együtt töltött éveink alatt máskor is nézhetett pornót, lehet, hogy pont akkor, amikor én is otthon voltam. Kiderült, hogy akit évekig szerettem, és akiben mélyen megbíztam, egész idő alatt hazudott nekem. Immár teljesen idegennek érzem őt, nem tudok többé megbízni benne, miközben minden kapcsolat alapja az őszinteség. Mindez egy évvel ezelőtt történt, de csak most tudok róla beszélni. Remélem, hogy aki ezt elolvassa, tudja, hogy nem ő az első, aki valami hasonlón ment át. Igen, úgy érzed: összetört a szíved, és hosszú ideig fájni fog, de van remény a gyógyulásra!” – írta Claire.

