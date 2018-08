Túllőtt a célon a divatmárka új, kissé perverz fehérneműjével

A márka nem arról ismert, hogy a konzervatív vásárlóknak kedvezne ruhadarabjaival. Sokszor dob piacra merész és pikáns darabokat, de most mintha ennél is tovább ment volna. Új fehérneműszettje, mely egyértelműen a hálószobai hangulat felforrósításáért felel, már-már a perverz kategóriába hajlik. A szexi, fekete bőr és a kivágott részek a bevállalósabbak számára jó választás lehet, nem úgy azok részére, akik a hagyományosabb fehérneműt preferálják. A fenékrészen tátongó lyuk is sokat elárul arról, hova és milyen célból szánták a szettet. Nos, akik élőben is ki akarták próbálni A szürke ötven árnyalata és folytatásainak egyes jeleneteit, azoknak valószínűleg nem hiányozhat a szekrényéből ez a darab sem.

The Sun