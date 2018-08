Tönkreteheti a kapcsolatotokat a túl sok szexchat

A szexi fotók és a pikáns üzenetek természetes és egészséges részei egy kapcsolatnak, ráadásul fel is tüzelhetik a hangulatot a hálószobában. De jóból is megárt a sok: egy kanadai-amerikai tanulmány szerint a túl sok szexchat a kapcsolat rovására is mehet.

A 600 felnőttön végzett kutatás alapján kiderült, hogy azok, akik szexi fotókat és üzeneteket küldenek egymásnak, elégedettebbek a szexuális életükkel. És itt jön az érem másik oldala: ugyanezek az emberek többet veszekszenek, több pornót néznek, és hajlamosak kikacsintgatni is a kapcsolatból, még ha csak flörtölés szintjén is.

A kutatók szerint ezek a kapcsolatok azért mehetnek idővel gallyra, mert túl szexuális fókuszúak, és kevés hangsúlyt fektetnek a párkapcsolat olyan meghatározó részeire, mint a beszélgetés, a figyelmesség és a minőségi együtt töltött idő.

