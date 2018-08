Meglepő: a sexting negatív hatással van a párkapcsolatra

Az Alberta Egyetem kutatói szerint, akik a szexting hatásait tanulmányozták 615 ember kapcsolatát megvizsgálva, meglepő következményekkel jár, ha például szexi képet küldünk magunkról a másiknak. A „mit viselsz?” szöveg üzenetként való elküldése ad egy kis fűszert a kapcsolathoz, és azoknak a személyeknek, akik rendszeresen alkalmazzák ezt a módszert, nagyobb szexuális kielégülésben lesz részük, mint azoknak, akik nem élnek vele.

A kutatás azonban azt is kimutatta, hogy a partnerek közötti nagyobb fokú konfliktus mellett a szextingelők bizonytalanságérzetről és alacsonyabb szintű elkötelezettségről számoltak be. Emellett az is kiderült, hogy a gyakran sextingelők sokkal kevésbé elégedettek egymással kapcsolatuk más aspektusaiban.

Adam Galovan családkutató és a tanulmány vezető szerzője szerint ez azért van így, mert ezek az emberek „inkább kapcsolataik szexuális részére koncentrálnak, más területeket pedig elhanyagolhatnak”. Nem meglepő módon a kutatás azt is kimutatta, hogy a sexting hangsúlyosabb „technológiai beavatkozást” jelentett a kapcsolatokban, vagyis a partnerek az idő nagy részét a telefonon töltötték egymással. Ez a technológiai függés a probléma része lehet. Ahelyett, hogy a felek úgy dolgoznának kapcsolatukon, hogy személyesen beszélgetnek és lépnek interakcióba egymással, egyszerűen csak a telefonokra és a sextingre támaszkodnak mint a kommunikáció elsődleges eszközére.

„Ezek az emberek szeretnék elérni a végcélt, egy jó kapcsolatot, a kemény munka, vagyis beszélgetés, hallgatás és minőségi időtöltés nélkül” – mondja Galovan, aki szerint ez azért van, mert az azonnali kielégülés kultúrájában élünk, ahol mindent rögtön akarunk.

De akkor mi a megoldás a sextingmániára?

Galovan szerint le kell rakni a telefonokat és kipróbálni a régimódi beszélgetést, időt tölteni együtt a minőségi kapcsolatért.

Independent