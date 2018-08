Szeretkezésüket közvetítették, hogy megmutassák, mennyire nem valóságos a pornó

A mexikói Fernanda Vasconcelos és Walter Gutierrez szexvideóit a Make Love Not Porn weboldalon közvetítették. A nő elmondta, amellett, hogy be szeretnék mutatni, milyen is valójában a szex, tettük segít neki feldolgozni azt, hogy szexuálisan bántalmazták. A pár úgy véli, hogy ezzel a gesztussal segítenek a „társadalmi szexuális forradalom” elindításában, lehetővé téve a világnak, hogy az emberek megosszák a legszemélyesebb pillanataikat.

„Ez egy szexutópia, ahol az emberek nem ütköznek tabukba, határokba vagy falakba” – mondta el Fernanda, aki Efi néven szerepel a videókban.

A pár elmondása szerint szexuális életük másokkal való megosztása erőteljesen segített nekik, leginkább a nő szexualitásának visszaszerzésében, miután a nőgyógyásznál tett látogatása során bántalmazás érte.

„Arra tényleg nem számítasz, amikor orvoshoz mész, hogy szexuálisan bántalmazni fog. Annyira megszégyenültem, azt éreztem, hogy a testemnek nem volt értéke ezután. Sírtam szex közben, próbáltam magam meggyógyítani. Nem mondtam el senkinek, ami velem történt.”

Efi végül elmondta Walternek, aki észrevette, hogy valami nagyon nem stimmel.

„Nehéz igazán tudni, hogyan kell reagálni erre a helyzetre. Sok mindent gondoltam, például azt, hogy megtalálom a fickót, és elérem, hogy feladja magát. De Mexikóban az igazságszolgáltatás nem az áldozatoknak kedvez. Itt könnyebb az áldozatot hibáztatni. Sok mindent tehát nem tudtunk tenni, pedig igyekeztem. Csak próbáltam ott lenni a barátnőm mellett” – mondta el Walter.

2013-ban Walter találkozott Make Love Not Porn alapító vezérigazgatójával, Cindy Galloppal. A weboldal üzenete rezonált azzal, amit Fernanda gondolt a nőket sokszor alávetett helyzetben ábrázoló pornóról.

„Amikor megismertem a Make Love Not Porn-t, azt gondoltam, hogy segíthet a többi nőnek abban, hogy megtudja, milyen is a szex valójában. Először kétségeim támadtak, mert nem tudtam, hogy Walteren kívül szeretném-e megmutatni bárkinek is a testemet. De készítettünk egy videót, és elküldtük, amire nagyon pozitív reakciókat kaptunk.”

A pár története tehát jó példája annak, hogy a valóságos szexuális élmények megosztása gyógyító erejű.

Daily Mail