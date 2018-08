Beleolvastak szüleik szerelmes levelébe, nem erre számítottak

Egy skót nő és a testvérei az édesanyjuk halála után találtak meg egy köteg, masnival átkötött szerelmes levelet, melyeket a hatvanas években az édesapjuk írt a nejének, amikor Londonban dolgozott.

A nővérek sírva, egymás kezét fogva ültek le, majd felnyitottak egyet a levelek közül. Pár sor elolvasása után azonban rögvest meg is bánták. Romantikus vallomás helyett ugyanis a levél arról szólt, hogy apjuknak mennyire hiányzik, hogy anyjukkal szexelhessen. Innentől aztán inkább nem olvasták tovább.

After my Mum died we found letters, tied in a bow from my Dad from when he worked away in London in the 60’s. My crying sisters and I held hands, opened one and the whole thing was about how much he missed shagging her, apparently a bit of a goer. Didn’t read the rest.