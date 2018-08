Pajzán répákat árult a Tesco

Sárgarépát rendelt az online Tescótól házhozszállítással Jen Scott a vasárnapi családi ebédhez, ám szexuális töltetű zöldségeket kapott. Az angliai Leeds-ben élő 35 éves nő teljesen elpirult, amikor észrevette, hogy a diszkontáruházlánc zöldséges részlegéből pucér női és férfilábakra hasonlító répákat kapott, mindkettőn jól kivehető „nemi szervekkel”. A „férfi répán” tökéletesen kirajzolódott egy mini „fütykös”.

Jen azonnal hívta a férjét, Christ, hogy megmutassa neki, milyen pajzán zöldségeket küldtek neki a Tescóból. Párja is jót derült, amikor meglátta, és azt javasolta nejének, hogy azokat ne pucolják bele a vasárnapi ebédbe, inkább tegyék félre és mutassák meg a barátaiknak. Hadd nevessenek ők is egy jót.

Tesco shopper finds rude his and hers x-rated carrots that look like legs in online shop delivery https://t.co/Tyamq5LM9c pic.twitter.com/KPjh5mibGo

— Kristen Neville (@ScornedWomanX) 2018. augusztus 7.