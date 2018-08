Beleszeretett egy szellembe, most gyereket akar tőle

Amethyst Realm neve tavaly vált ismertté, amikor is az ausztrál nő kijelentette a médiában, hogy már 15 szellemmel lefeküdt, mióta 12 évvel ezelőtt szakított a vőlegényével. Mint mondja, teljesen lemondott a hús-vér férfiakról, jobban kedveli a szellemeket, akiknek nemcsak érzi a jelenlétét, hanem kommunikál, sőt szexel is velük.

A 29 éves nő állítja, a szellemek sokkal jobbak az ágyban a férfiaknál, ráadásul a földöntúli szeretőivel a szex során mindig orgazmust él át. Legutóbb azt nyilatkozta a tévében, hogy gyereket szeretne a legújabb szellempasijától, sőt ebben az éteri lény is támogatja.

Woman who is in love with a ghost now wants to have babies with him https://t.co/2q9svGPM46 via @MetroUK Ok….

— Conor Carr (@BloodyVictorian) 2018. augusztus 8.