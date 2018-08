Sosem találnád ki, melyik tulajdonságtól lesz még jobb a szex

Lelkiismeretesség, kötelességtudatás, előre tervezés – nem a legszexibb tulajdonságok, igaz? Márpedig a tudósok szerint akikre ezek jellemzőek, azoknak a szexuális élete kielégítőbb, mint azoké, akik „csak úgy élnek bele a világba”.

Egy német tanulmány szerint, melyet a Journal of Sex Research című folyóirat közölt, a lelkiismeretes (értsd: hatékony, célorientált, megbízható, fegyelmezett) embereknek több sikerélményük van a hálószobában, mint a spontán, könnyed személyiségtípusúaknak. A 966 páron végzett kutatásból az is kiderült, az ilyen emberek teljesítményével a partnerük is elégedettebb.

