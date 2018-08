Sok amerikai még mindig kimossa vagy újra használja az óvszert

Hihetetlen, de igaz, hogy rengeten mossák ki vagy használják újra a már igénybe vett kondomot. A Centers for Disease Control és Prevention (CDC, Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ) figyelmeztetést adott ki a szexuálisan aktív amerikaiaknak azzal kapcsolatban, hogy az óvszert egyszeri alkalomra tervezték, ne használják fel újra semmilyen formában azt, csakis az újat, minden egyes aktusnál. Ha megfelelően használják, az óvszer nagyon hatékony a terhesség és a szexuális úton terjedő STD-k, köztük a humán immunhiányos vírus (HIV) megelőzésében.

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl