Michelle Obamát egyenesített, lefeljebb laza loknikba fésült frizurával szoktuk meg, a természetes haja azonban nem ilyen.

Fiatalkori képein, illetve lesifotókon már korábban is láthattuk az egykori first ladyt afrofürtjeivel, most azonban az amerikai Essence magazin címlapján a maga teljes valójában is megmutatja göndör hajkoronáját.

És milyen jól tette! Szerintünk sokkal gyakrabban kellene ilyen frizurával mutatkoznia, mivel szuperül áll neki.

via