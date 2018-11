Ez a legbizarrabb szépségtrükk, amit eddig hallottunk: sminkecset a saját hajadból

Egy minőségi sminkecset nem olcsó mulatság, de azért nem is a megfizethetetlen kategória. Mégis egy új szépségtrükköket felvonultató DIY-videó azt tanácsolja, ne költsünk rá – pláne, hogy a saját hajunkat is használhatjuk a célra.

A megoldás: elő az ollóval! A videó szerint ha levágunk egy kicsit a hajunkból, és egy ceruza végébe ragasztjuk a tincset, máris tökéletes sminkecsetet kapunk. A meglepő, hogy a témában nyilatkozó bőrgyógyász szerint a dolog teljesen biztonságos és egészséges. Már csak az a kérdés, meghozzuk-e az áldozatot.

this is the worst DIY i’ve ever watched pic.twitter.com/wWywzyXtlV