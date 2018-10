Kilakkozott körmei miatt bántották az óvodában a kisfiút, 20 ezer twitterező állt ki mellette

Az 5 éves, amerikai Sam Gouveia szereti, ha ki vannak lakkozva a körmei. A kisfiú az elmúlt két évben így járt óvodába és eddig nem is volt ebből semmi gondja, pár nappal ezelőtt azonban a csoporttársai csúfolni kezdték a lakkozott körmei miatt.

„Lesújtotta, hogy a többi gyerek ellene fordult, még a barátai is. Kérte, hogy hagyják abba, de ez csak rontott a helyzeten. Csak egy gyerek állt ki mellette” – írta a fiúcska édesapja, Aaron Gouveia a Twitteren.

Sam a történtek után le akarta mosni a körömlakkot, édesapja azonban elbeszélgetett vele. Elmondta neki, hogy lemoshatja, ha akarja, viszont fontos hogy tudja, csak az számít, hogy ő maga mit gondol a körmeiről és a külsejéről.

A kisfiú végül úgy döntött, fenn hagyja a körömlakkot, mire 10 éves bátyja is kilakkozta a saját körmeit, szolidaritásból. Végül pedig az édesapjuk is úgy döntött, kifesti a körmeit. A halvány rózsaszín lakkot Sam választotta ki a számára. A lakkozott körmökkel készült közös fotót Aaron a Twitterre is feltöltötte.

A posztot alig egy nap alatt 20 ezren retweetelték, a reakciók döntő többsége pedig pozitív és támogató volt. Több fiú és férfi küldött nekik olyan képeket is, melyeken szintén körömlakkot viselnek.

Az édesapa tudja, hogy a nemekkel kapcsolatos normákat érintő kérdések megosztóak. Ugyanakkor úgy véli, hogy ha a szülők nem tanítják meg a gyerekeiknek, hogy fogadják el azokat is, akik mások, mint ők, az rendkívül káros lehet. A fiúkra és a lányokra egyaránt.

